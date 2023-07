Talijanski transfer guru Fabrizio Romano prije tjedan dana objavio je kako je transfer Dominika Livakovića iz Dinama u Fenerbahče gotova stvar.

Istaknuo je svoju poznatu uzrečicu: "Here we go!", pa otkrio detalje transfera u Istanbul.

"Dogovor između klubova je pao, Dinamo će zaraditi devet milijuna eura", otkrio je Romano pa dodao: "Osobni uvjeti dogovoreni, samo čekamo razmjenu dokumenata i onda je dogovor sklopljen."

Velika promjena

Livaković nije napustio Dinamo nego je odigrao jučer još jedan derbi, gdje je napravio veliku pogrešku kod gola za izjednačenje jer nije izašao pokupiti svijeću Josipa Mišića, što je iskoristio Marko Livaja. No dan poslije svanula je vijest koja ga bi mogla još više uzdrmati...

Talijanski Tuttomercato tvrdi kako je Fenerbahče odustao od Livakovića te da je taj transfer propao zbog mladog hrvatskog reprezentativca, Ivora Pandura.

Pandur je prošle sezone branio za Fortunu Sittard, a član je Hellas Verone s kojom je imao stalni ugovor. Navodi se da predsjednik turskog doprvaka Ali Koca, više želi riječkog golmana jer je jeftiniji.

