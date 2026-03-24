Kaos u Mostaru! Navijači Zrinjskog napali navijače Veleža, došlo je do ozbiljne štete

U utorak ujutro u Mostaru dogodio se napad nekoliko osoba u bijelim fantomkama na automobile i vozače. U automobil su maskirani napadači ubacili baklje i zapalili ga. Tome je prethodila potjera nakon koje je jedan automobil teže stradao, piše portal Crna-Hronika.

Riječ je o navijačkom obračunu, a stranica koja prati navijačke skupine hooligans.cz piše kako su mostarski Ultrasi, navijači Zrinjskog napali Red Army, navijače Veleža koji su krenuli prema sarajevskoj zračnoj luci kako bi se zaputili u Wales na utakmicu Wales - BiH.

Ultrasi su navodno uzeli i nekoliko majici i torbi od navijača Veleža. U ovom incidentu pričinjena je velika materijalna šteta, dok je ozlijeđenim osobama ukazana medicinska pomoć. Stupanj ozljeda za sada nije potvrđen.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija u Americi: Spremni za najveće testove do Svjetskog prvenstva?