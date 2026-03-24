FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA PUTU ZA SARAJEVO

Kaos u Mostaru! Navijači Zrinjskog napali navijače Veleža, došlo je do ozbiljne štete

×
Foto: Screenshot/Crna-Hronika

Ultrasi su navodno uzeli i nekoliko majici i torbi od navijača Veleža

24.3.2026.
9:20
Sportski.net
Screenshot/Crna-Hronika
VOYO logo
VOYO logo

U utorak ujutro u Mostaru dogodio se napad nekoliko osoba u bijelim fantomkama na automobile i vozače. U automobil su maskirani napadači ubacili baklje i zapalili ga. Tome je prethodila potjera nakon koje je jedan automobil teže stradao, piše portal Crna-Hronika.

Riječ je o navijačkom obračunu, a stranica koja prati navijačke skupine hooligans.cz piše kako su mostarski Ultrasi, navijači Zrinjskog napali Red Army, navijače Veleža koji su krenuli prema sarajevskoj zračnoj luci kako bi se zaputili u Wales na utakmicu Wales - BiH

Video napada pogledajte OVDJE.

Ultrasi su navodno uzeli i nekoliko majici i torbi od navijača Veleža. U ovom incidentu pričinjena je velika materijalna šteta, dok je ozlijeđenim osobama ukazana medicinska pomoć. Stupanj ozljeda za sada nije potvrđen.

Ultras MostarRed ArmyMostarNavijacki Neredi
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
