Europsko prvenstvo 2024. kreće za nešto više od pola godine, a u subotu je izašao i ždrijeb reprezentacija.

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini B sa selekcijama Španjolske, Albanije i Italije. Mediji su ovu skupinu nazvali 'skupinom smrti', dok je hrvatski izbornik Zlatko Dalić rekao da je daleko najzahtjevnija od ostalih skupina.

Vatrenima će dakako ovo biti izazov, ali ništa što već nisu uspjeli. Hrvatskom kapetanu Luki Modriću ovo će biti deseto veliko natjecanje.

Nakon što se saznalo tko je s kime u skupini ugledni portal Bleacher Report objavio je fotografije skupina. Ovaj je portal uvelike ponizio hrvatskog kapetana.

Naime, Modrić je prikazan u invalidskim kolicima. Moguće da su htjeli dati do znanja da je hrvatski kapetan u godinama, no on i dalje dominira svjetskim nogometnom.

