Hrvatski napadač Marko Pjaca bio je strijelac jedinog pogotka na utakmici kojim je Torino, kojega vodi hrvatski stručnjak Ivan Jurić, kao gost svladao Sassuolo s 1-0 (0-0) u prvom susretu 4. kola talijanskog nogometnog prvenstva.

Pjaca, koji je u 77. minuti zamijenio drugog hrvatskog igrača Josipa Brekala, svojoj novoj je momčadi osigurao tri boda preciznim udarcem s desetak metara iskosa s lijeve strane u 83. minuti.

I Brekalo se u svom debiju za Torino, u koji je nedavno stigao na posudbu iz Wolfsburga, odigrao sjajnu utakmicu i bio jako blizu gola, no njegov najopasniji pokušaj zaustavila je vratnica.

Sjajan nastup Torina pohvalio je i najpoznatiji talijanski sportski list Gazzetta dello Sport.

"Torino je bio agresivan i pun energije od prve minute. Ključan igrač u Jurićevoj 'paklenoj naranči' je Josip Brekalo. On nije nikakvo otkriće, Brekalo je brz dobro čita igru, jak je jedan na jedan i to sve čini baršunastim pokretima. Bio je to njegov show, a kada je izašao hrvatsku štafetu je preuzeo preporođeni Pjaca koji je u konačnici riješio utakmicu."

"To su momci koji se znaju cijeli život, koji su zajedno odrasli i koji igraju nogomet bez ograničenja. Torino je s njima poput putujućeg rock'n'roll showa. Brekala je jednostavno užitak gledati. Driblinzi, asistencije, šutovi, šteta je da nije postigao gol.A tko ga je zamijenio? Pjaca, nogometaš kojega je Jurić prvog želio kad je došao kako bi oko njega gradio svoj Torino. Četvrto je kolo tek, a ovaj Torino izgleda sjajno", napisala je Gazzetta.

Torino je drugom pobjedom zaredom skočio na osmo mjesto sa šest bodova, dva više od 10. Sassuola.