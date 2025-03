Ugledni dizajner ima rješenje za novi dres Hrvatske: Jedni bi ga obožavali, drugi mrzili

Brazilski dizajner Márcio Martins Baldino Marciozhugo, poznatiji kao Marciozhugo, postao je jedno od najcjenjenijih imena u zajednici dizajnera nogometne opreme. S oko 2400 dizajna dresova i gotovo 250.000 lajkova na Kit Creatoru, posjeduje ne samo impresivan raspon kreativnih koncepata za klubove diljem svijeta, već i prve službene proizvode.

Ovaj 58-godišnji odvjetnik, postao je strastven za nogometnu opremu nakon Svjetskog prvenstva 1978. i počeo ju je dizajnirati koristeći Kit Creator tijekom pandemije.

"Moje zanimanje za nogometne dresove počelo je na Svjetskom prvenstvu 1978., kada je Brazil nosio Adidasove dresove, koji su, po mom mišljenju, bili prekrasni. A to je zanimanje pojačano slavnim dresom kojeg je Njemačka koristila na Svjetskom prvenstvu 1990., a koji je jedan od najrevolucionarnijih i najsavršenijih dresova koje sam ikada vidio", rekao je Marciozhugo za Footy Headlines.

Među najnovijim idejama pažnju je privukao prijedlog za novi dizajn dresa hrvatske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Izgledom jako podsjeća na legendarni dres iz 1998. godine kada je Looto bio partner HNS-a, a iako je teško očekivati kako će ovakav dizajn biti usvojen, on je izazvao jako dobre reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Screenshot/X

Dresove naše reprezentacije još uvijek radi Nike (službeno još od 2000. godine) kojeg se mnoge reprezentacije odriču u posljednje vrijeme, no HNS je još 2016. brže bolje produljio ugovor s Nikeom do 2026., iako je prijašnji bio do 2020. godine.

Nike je duboko razočarao dizajnom posljednja dva dresa hrvatske reprezentacije, a novi dizajn trebao bi biti predstavljen u ožujku 2026. godine. Ostaje za vidjeti hoće li HNS potpisati novi ugovor s Nikeom ili se pak možda odlučiti za Adidas za kojeg se priča da pokazuje veliku želju postati službenim partnerom Hrvatske.

