Učenik razotkrio Dalićev najveći problem u reprezentaciji: 'Stalno o tome razgovaramo'

Zadnje pitanje Zlatku Daliću na pressici u ponedjeljak je postavio učenik OŠ kralja Tomislava, mladi Vili Kero. Njega je zanimalo zašto "Vatreni" u zadnje vrijeme stalno primaju golove u završnicama susreta.

"Stalno o tome razgovaramo, to nam se u zadnjim utakmica događa. Dođe do pada koncentracije i opuštanja, moramo na tome raditi. Nemamo se potrebe povlačiti, trebamo napasti visoko, to je najbolje obrana," poručio je izbornik na kraju.

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije posljednje su dvije utakmice u ligaškom dijelu natjecanje Lige nacija, gostovanje u Škotskoj 15. studenog te splitski dvoboj protiv Portugala tri dana poslije.

"Vatreni" trenutačno drže drugo mjesto u skupini sa sedam bodova, tri manje od vodećeg Portugala i tri više od trećeplasirane Poljske. Škotska je na začelju s jednim bodom.

Podsjetimo, prve dvije pozicije vode u četvrtfinale, treće mjesto donosi play-off za ostanak u elitnom razredu, dok posljednje mjesto vodi u niži rang natjecanja, Ligu B.

Pobjeda u Glasgowu nam osigurava plasman u četvrtfinale, mogao bi biti dovoljan i bod, pod uvjetom da Poljska u Portu ne pobijedi Portugal. Hrvatska trenutačno ima tri boda više od Poljske i bolja je u međusobnim susretima. Hrvatska može biti i prva u skupini, a za to će trebati dvije pobjede, pri čemu će joj protiv Portugala trebati pobjeda s dva ili više pogodaka razlike, ako Portugalci kod kuće pobijede Poljake.

"Pred nam su dvije zadnje utakmice u Ligi nacija, nama je najvažnija prva. Škotska je zadnja, ali sve utakmice koje je izgubila bile su neizvjesne. Imali smo u Zagrebu problema s njima, oni su borbena, čvrsta ekipa, očekujem tešku utakmicu," kazao je Dalić.

"Želimo prije Splita riješiti pitanje prolaza. Imat ćemo tri treninga u Zagrebu, pozvali smo Pongračića da se priključi. Vratio se punom treningu, treba nam još jedan stoper. S ostalima ćemo vidjet tijekom dana," dodao je.

Osvrnuo se i na pitanje Brune Petkovića, koji već neko vrijeme ima problema s ozljedom, ali igra za Dinamo.

"Jedna od dobrih stvari je da igrači u reprezentaciju dolaze s poštovanjem, čast im je biti u reprezentaciji. Nekada nisu najspremniji, ali žele pomoći. Tako je bilo i s Brunom protiv Turske u Osijeku, i to cijenim. Zato imamo uspjeha, jer imamo takve odnose. Dogovor je da dođe, razgovarat ćemo, vidjeti s liječničkom službom koja je u kontaktu s Dinamom. Donijet ćemo odluku koja je najbolja za igrača, a potom za Dinamo. Ozlijeđen je, ne trenira, ali igra. To je ono što me smeta. Razgovarao sam sa Zajecom, donijet ću odluku koja je najbolja za igrača i za klub i reprezentaciju," istaknuo je izbornik.

Sve je izglednije da Petković neće putovati u Škotsku, a Dalić je naglasio kako neće zvati novog napadača.

"Na popisu imamo četiri napadača, ako otpadne Bruno, ova tri koja su tu dovoljna su za zadnje dvije utakmice," istaknuo je.

U Glasgowu zbog crvenog kartona protiv Poljske neće braniti Dominik Livaković. Dalić još nije otkrio tko će stati među vratnice.

"U stožeru imamo četiri bivša golmana, vidjet ćemo tko će braniti."

Prokomentirao je i posljednje igre Dinamovog napadača Sandra Kulenovića.

"Ako ovako nastavi, jako brzo će doći u krug reprezentacije. Pratimo ga i neka samo tako nastavi."

Požalio se što "Vatreni" zbog ozljeda i neigranja pojedinih igrača u klubovima nemaju standardnost.

"Možda nemamo standardnost, ali nadam se da ćemo do ljeta i kvalifikacija za EP dobiti tu standardnost. Brine me što neki igrači ne igraju u svojim klubovima."

Smatra kako Perišić, bez obzira na način koji se rastao s Hajdukom, ne bi trebao doživjeti zvižduke na Poljudu.

"Ne očekujem zvižduke, bilo bi to nelogično, Ivan zaslužuje respekt svih nas."