MARKO 'BULLET' / 'Ubojica iz slobodnjaka' otkrio da je učio pucati od legende kluba pa odabrao: 'Pjanić je najbolji'

Marko Bulat, Šibenčanin u dresu Dinama diže zagrebačku publiku na noge sjajnim pogocima iz slobodnih udaraca. Koja je njegova tajna te tko će slaviti u vječnom derbiju Hajduka i Dinama otkrio je za kamere RTL-a. Koja je tajna slobodnjaka Marka Bulata? "Pa tajna je u tome da stvarno puno vježbam. Stvarno se trudim u toj komponenti u nogometnu da budem što bolji jer svaka momčad ima neke izvođače i moraju biti opasni iz prekida. Idealni uvjeti? Prvenstveno da ne puše. Kad puše onda je stvarno teško pucati, ali kad staviš loptu na zamišljenu točku, kad vizualiziraš gdje će lopta ići preko trećeg u živom zidu i ako prijeđe zid i ide u okvir gola, stvarno je golman teško može uhvatiti". Od koga ste njaviše naučili? "Pa učio sam od Mislava Oršića skoro najviše. Stvarno ima sličan udarac kao ja i probao sam kopirati te neke stvari koje su mi se svidjele u udarcu". I sad jedno brzopotezno. Tko je po vama najbolji izvođači slobodnih udaraca? "Po meni, joooj, nije baš brzopotezno. Po meni je možda Miralem Pjanić. Stvarno ima jako dobar prekid i sjećam se u Juventusu ih je izvodio tako dobro i drago mi je da je ovdje s naših prostora. To je još dodatna motivacija". Može li Dinamo biti uspješan na sva tri fronta? "Pa mislim da može, mislim da može. Stvarno igramo dobro, dominantni smo u prvenstvu i u Europi smo stvarno izvukli dobru skupinu i mislim da možemo napraviti dobar rezultat. Kup smo jučer prošli tako da je sad kad pogledamo puno bolje stanje nego prije dva mjeseca". Prošlo je mjesec dana otkako je na klupu Dinama sjeo Sergej Jakirović. Koja je njegova najbolja osobina? "Njegova najbolja osobina je to što je jednostavan. To se meni osobno sviđa i stvarno je trener s kojim možeš pričati o svemu, nevezano za nogomet i stvarno je tu za tebe kad god treba i voli se šaliti i na svoj i na tuđi račun tako da ga je stvarno svlačionica primila na najbolji način". Bulat je prije dva dana napunio je 22 godine. Iz slobodnjaka je zabio AEK-u pa na isti način počastio i Astanu. Sljedeću šansu možda će dobiti protiv Hajduka na rasprodanom Poljudu. "Hajduk, stvarno, moramo biti iskreni, izgleda dobro. Stvarno su dobro krenuli u prvenstvo i stvarno mogu sanjati o najvećim dosezima ove sezone, ali mislim da se tu nas sve pita. Ako mi budemo pravi, da smo bolja momčad". Hajduk odavno nije dočekao Dinamo kao lider prvenstva. Momčad koja u derbiju dođe do sva tri boda, završit će na prvom mjestu i s velikim psihološkim impulsom u borbi za titulu. "Pa da, dugo nas Hajduk nije ugostio kao prvi na tablici, ali gledajte, možda i najvažnija utakmica dosadašnjeg dijela prvenstva i mislim da će to pokazati tko je u ovom trenutku u boljem stanju. Tek je deseto kolo, ima još puno utakmica, ovo je rat, a mi smo spremni na sve", zaključio je Bulat.