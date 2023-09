Legendarni igrač i bivši trener Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer požalio je što je doveo Cristiana Ronalda za vrijeme svog mandata na klupi 'Crvenih Vragova' u novom intervjuu koji se osvrće na njegovo vrijeme u klubu.

"Ubojica dječjeg lica", kako je bio Solskjaerov nadimak, je vratio Ronalda u klub koji ga je proslavio u ljeto 2021., a Portugalac je odmah zabio dva puta u svom debiju u 4-1 pobjedi nad Newcastleom na Old Traffordu.

To je bilo u rujnu, ali samo dva mjeseca kasnije Norvežanin je razriješen dužnosti trenera nakon rezultatske krize u kojoj je United izgubio pet od sedam odigranih utakmica.

Mnogi su smatrali da je peterostruki osvajač Zlatne lopte Ronaldo dio problema, unatoč 24 postignuta gola u svim natjecanjima u sezoni 2021./22.

'Ronaldov povratak bio je pogreška'

Solskjaer je sada otkrio pozadinu Ronaldovog povratka u United: "Ronaldov povratak je bio opcija koju je bilo jako teško odbiti. Osjećao sam da moramo iskoristiti priliku, ali ispalo je da je to bila pogreška. Činilo se jako ispravno kad su mu navijači skandirali jer je nakon potpisa dao dva gola Newcastleu. Old Trafford se tresao. Ronaldo je tad bio jedan od najboljih igrača na svijetu, izgledao je odlično. Ali onda su stvari krenule po zlu", ispričao je Solskjaer i otkrio da klub nije htio, odnosno nije mogao kupiti igrače koje je on htio dovesti:

"Rekao sam odmah da kupimo Haalanda, prije nego što je zaigrao za Salzburg, i Declana Ricea, koji nas ne bi koštao tako puno. Pričali smo o Moisesu Caicedu, htjeli smo jako Judea Bellinghama. Uzeo bih Harryja Kanea odmah, no klub nije imao dovoljno novca nakon krize uzrokovane koronavirusom", objasnio je Solskjaer.

