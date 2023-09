Predsjednik Tottenham Hotspura Daniel Levy u utorak navečer je gostovao na navijačkom forumu, gdje je odgovarao na pitanja i potvrdio da Spursi imaju opciju otkupa ugovora koji je najbolji strijelac u povijesti kluba potpisao prije nešto više od mjesec dana s Bayernom

U prvoj polovici kolovoza Harry Kane je napustio Tottenham i prešao u Bayern u transferu koji može dostići vrijednost do 100 milijuna funti (oko 115 milijuna eura). Kaneov odlazak nije dobro prihvaćen kod Tottenhamovih navijača, a predsjednik Levy označan je glavnim krivcem.

Odgovarajući na pitanje navijača ima li klub mogućnost otkupiti ugovor kapetana engleske reprezentacije i vratiti ga u Spurse, Levy je odgovorio: "Naravno."

No, predsjednik nije ulazio u detalje na koji način Tottenham može aktivirati tu klauzulu i koliko bi to koštalo Spurse. Saga oko Kaneova prijelaza u Bayern te nekoliko obrata u trenutku finalizacije tog transfera, navode na zaključak da se sjajni napadač nije olako odlučio na taj iskorak u karijeri, a to potvrđuju i njegove riječi koje je u kolovozu uputio navijačima Tottenhama.

"Ovo nije zbogom, jer se nikad ne zna kako će se stvari odvijati u budućnosti. Ova poruka je zahvala i vidimo se uskoro", napisao je tada Kane.

Svoju napadačku vrijednost je dokazao u prvim nastupima za Bayern, za koji u je u prva četiri kola Bundeslige postigao četiri pogotka i pomogao Bavarcima u osvajanju 10 od mogućih 12 bodova. U srijedu ga čeka debi u Ligi prvaka u Bayernovom dresu, kad će na Allianz Areni gostovati Manchester United, klub koji je također želio dovesti Kanea u prošlom ljetnom prijelaznom roku.

Ipak, uoči dvoboja s Unitedom, Kane je izjavio da je za njega Bayern bio jedina opcija.

"Bayern je momčad za koju sam stvarno bio zainteresiran. Nismo razgovarali o drugim ponudama kad se Bayern uključio. Samo je. Bilo je samo pitanje dogovora s Tottenhamom, a onda je ugovor sklopljen. Jednostavno sam odlučio doći ovamo i stvarno sam sretan što se to ostvarilo", rekao je Kane, ali je potvrdio da i dalje prati što se događa s njegovim bivšim klubom.

Tottenham je pod vodstvom novog trenera Angea Postecogloua odlično ušao u sezonu i još je uvijek neporažen u Premier ligi. S četiri pobjede i jednim neodlučenim ishodom Spursi su na drugom mjestu, bodovno izjednačeni s Liverpoolom i Arsenalom, a zaostaju samo za aktualnim prvakom Manchester Cityjem koji ima maksimalnih 15 bodova iz pet nastupa.

"Fantastično su krenuli - uvijek gledam što Tottenham radi i mislim da ću to činiti do kraja života. Stvarno sam sretan što vidim kako momčad igra i, naravno, sjajno je vidjeti sretne navijače", poručio je Kane.

