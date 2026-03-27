U utakmici s Kolumbijom pala dva rekorda: Jedan će vjerojatno stajati još neko vrijeme

Postigavši pogodak protiv Kolumbije, Luka Vušković je postao drugi najmlađi strijelac u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.

Vušković je postigao gol sa 19 godina, jednim mjesecom i tri dana. Mlađi od njega bio je samo Luka Ivanušec, koji je do prvijenca u hrvatskom dresu stigao sa 18 godina, jednim mjesecom i 19 dana. Pogodak je postigao protiv Kine u utakmici za 3. mjesto na prijateljskom turniru China Cupu.

Do sada je drugo mjesto držao Ivan Rakitić koji je 2007. zabio protiv Andore kada je imao 19 godina, šest mjeseci i dva dana. Slijedi Joško Gvardiol koji je u listopadu 2021. zabio protiv Cipra sa 19 godina, osam mjeseci i 15 dana.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Dodajemo i kako je reprezentacija Kolumbije je 79. različita reprezentacija protiv koje je igrala hrvatska vrsta.

Do sada "Vatreni" nisu imali prilike igrati protiv "Los Cafeterosa", aktualnih doprvaka Južne Amerike. Međusobni ogled u Orlandu, hrvatska je dočekala kao 11. reprezentacija s FIFA-ine ljestvice, dok su Kolumbijci dvije stepenice niže.

Kolumbija je ujedno šesta južnoamerička reprezentacija s kojom je Hrvatska odmjerila snage. Ukupno su "Vatreni" protiv selekcija iz Južne Amerike igrali 15 puta ostvarivši četiri pobjede, uz dva remija i devet poraza.

Protiv Brazila je igrala pet puta, a jedinu pobjedu je ostvarila u četvrtfinalu posljednjeg Svjetskog prvenstva u Dohi nakon izvođenja jedanaesteraca. Prvi dvoboj između Vatrenih i Selecaoa odigran je 2005. u Splitu, a završio je 1-1. Brazil je tri puta slavio, dva puta na svjetskim prvenstvima, u Berlinu 2006. (1-0) i u Sao Paulu 2014. (3-1), te u Liverpoolu (2-0) u sklopu priprema za Rusiju.

Protiv Argentine smo igrali šest puta, ostvarivši dvije pobjede, tri poraza i remi. Po jednom su "Vatreni" gubili od Ekvadora, Čilea i Perua.

Ekvador je bio bolji na SP-u 2002 (1-0), dok su od Čilea hrvatski nogometaši izgubili nakon izvođenja jedanaesteraca u polufinalu već spomenutog prijateljskog turnira China Cupa u siječnju 2017. Utakmica je završila 1-1, a Čileanci su nakon udaraca s bijele točke slavili sa 4-1.

Peru je bio bolji u ožujku 2018. u Miamiju sa 2-0, a bio je to prvi Dalićev poraz na hrvatskoj klupi.

Bio je to i četvrti nastup Hrvatske na američkom tlu. U svibnju 2017. u Los Angelesu je pobijedila je Meksiko sa 1-0, potom je u ožujku 2018. u Miamiju izgubila 0-2 od Perua, a odmah nakon toga svladala je Meksiko u Dallasu sa 1-0.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazil na izuzetno teškom ispitu uoči sraza s Vatrenima