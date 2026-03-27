TRAGEDIJA /

U sudaru stradala talentirana austrijska nogometašica (20)

Foto: Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia

Iako su je vatrogasci izvukli iz olupine, pomoć je stigla prekasno i Wimmer je preminula na mjestu nesreće, dok je njezina 15-godišnja suputnica ozlijeđena prevezena u bolnicu

27.3.2026.
15:32
Sportski.net
Tužne vijesti dolaze nam iz Austrije. Ondje je u automobilskoj nesreći stradala igračica Blau-Weiß Linza, Alexandra Wimmer (20).

Nesreća se dogodila u četvrtak u tunelu Mona-Lisa u Linzu kada je iz zasad nepoznatog razloga, automobil kojim je upravljala Wimmer sletio u suprotni trak i frontalno se sudario s kamionom. Zbog ogromne sile udarca, automobil se prevrnuo i zaustavio na vozačevoj strani, piše Salzburg 24.

Iako su je vatrogasci izvukli iz olupine, pomoć je stigla prekasno i Wimmer je preminula na mjestu nesreće. Njezina 15-godišnja suputnica ozlijeđena je prevezena u bolnicu, dok je 56-godišnji vozač kamiona ostao neozlijeđen.

"Duboko smo potreseni i ostali bez riječi. Alexandra je bila premlada i imala je još toliko ciljeva i snova pred sobom. Svojim osmijehom i pozitivnim duhom obogatila je naš klub. Bila je važan dio zajednice. Teško je riječima opisati koliko će nam nedostajati.

Naše misli su uz njezinu obitelj, prijatelje i sve bližnje u ovom teškom vremenu. Počivala u miru, Alex. Zauvijek ćeš ostati u našim sjećanjima," stoji na stranicama kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje: Iran ide na SP u SAD, Branko Ivanković u najužem krugu za izbornika

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike