Hajduk je pustio u prodaju ulaznice za derbi s Dinamom, morate biti član

Samo je šest dana ostalo do najvećeg derbija hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama.

Za tu priliku, Hajduk je danas u prodaju pustio ulaznice: "Od ponedjeljka u 10 sati krenula je prodaja ulaznica za utakmicu 15. kola SuperSport HNL Hajduk – Dinamo koja će se odigrati u nedjelju 1. prosinca s početkom u 17.45 sati na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju", objavio je klub na svojim internetskim stranicama.

Pojedinačna ulaznica za zapad košta 40 eura, za istok 30, sjever 20, a za jug 15 eura. Bez sumnje Poljud će biti krcat i pružit će sjajnu kulisu za ogromnu utakmicu koju Hajduk dočekuje 5 bodova ispred svog ljutog rivala iz glavnog grada.

