U čast male Xane: Barcelona i PSG daruju dresove za zakladu Luisa Enriquea

Nogometni svijet još jednom pokazuje svoje humano lice. Barcelona i Paris Saint-Germain najavili su kako će dresove svojih igrača, nošene u međusobnom ogledu Lige prvaka u srijedu, staviti na aukciju, a sav prihod donirati u dobrotvorne svrhe.

Sav prikupljeni novac ide Zakladi Xana, nazvanoj po prerano preminuloj kćeri trenera PSG-a Luisa Enriquea, koja je 2019. izgubila bitku s rijetkim oblikom koštanog tumora u dobi od samo devet godina.

Kako prenosi Reuters, PSG-ovi igrači na dresovima su imali posebno ušiven logotip zaklade, dok je Barcelona objavila kako će sredstva prikupljena aukcijom svojih dresova usmjeriti kroz vlastiti program "Blaugrana Wristbands", a zatim ih donirati Xanine zakladi.

Podrška djeci i obiteljima

Zaklada Xana posvećena je pružanju medicinske, socijalne i emocionalne podrške teško oboljeloj djeci i njihovim obiteljima.

Luis Enrique, osim što danas vodi PSG, ostaje jedna od ikona Barcelone prvo kao igrač, a kasnije i kao trener s kojim je katalonski klub ostvario velike uspjehe.

Ova gesta dodatno povezuje dva europska velikana u plemenitoj misiji koja nadilazi nogomet.

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić uživo iz Bačke Topole: Dinamo i Maccabi u nesvakidašnjim uvjetima