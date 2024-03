Bruno Petković prošloga ljeta bio je na korak to transfera u turski Trabzonspor, no posao se nije realizirao. On je ostao u Dinamu i sada igra u vrlo dobroj formi, a Turci žale što ga nisu uspjeli dovesti.

Petkovićev transfer je propao jer ga Plavi nisu htjeli prodati dok traju kvalifikacije za europska natjecanja pa je Trazbospor, na čijoj je klupi tada sjedio Nenad Bjelica, odustao.

Turski Gunebakis sada piše da u Trazbosporu žale što nisu imali dovoljno strpljenja sada kada je Petković pokazao što sve može. Navodno će se na kraju ove sezone pokušati iskupiti za taj propust i spremni su ponovno kontaktirati Petkovića kako bi doznali je li on još uvijek zainteresiran za transfer.

Petković je ove sezone u svim natjecanjima za Dinamo nastupio u 29 utakmica, zabio 14 golova i upisao sedam asistencija.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na pet milijuna eura.

