Dinamo će u četvrtak od 21 sat na Maksimiru u prvoj utakmici osmine finale Konferencijske lige protiv grčkog PAOK-a.

Kako gostujućih navijača neće biti, Plavi su u prodaju pustili ulaznice za tribine sjever, zapad i jug.

Prodaja ulaznica krenula je u ponedjeljak, a klub je u utorak malo iza podneva objavio kako su planule ulaznice za sjever dolje.

"Obavještavamo navijače da je rasprodan sav raspoloživ kapacitet tribine sjever dolje za utakmicu Dinamo – PAOK", objavio je klub.

Obzirom na gužve na Maksimiru, danas bi mogao planuti veći dio ulaznica.

Ovo su cijene ulaznica za pojedinu tribinu:

Tribina sjever gore 10€

Tribina zapad gore 20€

Tribina zapad dolje 30€

Tribina jug 15€

Prodaja ulaznica:

Online prodaja ulaznica bit će moguća na servisu: https://tickets.gnkdinamo.hr/ do četvrtka 07. ožujka u 21:00 sati.

Radno vrijeme TICKET POINTA:

Ponedjeljak 04.03.2024. od 11 do 19 sati (prodaja za članove)

Utorak 05.03.2024. od 11 do 19 sati

Srijeda 06.03.2024. od 11 do 19 sati

Četvrtak 07.03.2024. od 11 do 21:45 sati

