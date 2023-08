Prijelaz Harryja Kanea u Bayern još uvijek nije dovršen, ali svim snagama radimo na tom transferu, poručio je trener njemačkog prvaka Thomas Tuchel na konferenciji za medije dan uoči utakmice domaćeg Superkupa protiv RB Leipziga.

S obzirom na vijest da su Tottenham i Bayern dogovorili sve uvjete za dolazak engleskog napadača u Bavarsku, Harry Kane je postao glavna tema novinarskih pitanja.

"Mogu potvrditi da dok ovo govorim dogovor još uvijek nije postignut, a ako dogovora nema onda trener ne može govoriti o igraču koji još nije njegov", izjavio je Tuchel i dodao:

"Prema mojim saznanjima još se uvijek često pojavljuju riječi ako i kada. Sve su opcije moguće. Prva je da ga dovedemo kao igrača, a to u ovom trenutku još nije."

Rušenje rekorda je blizu

I britanski i njemački mediji su još u četvrtak navečer objavili da je među klubovima postignut dogovor o visini odštete. Prema svim izvorima ona bi trebala biti veća od 100 milijuna eura, a time i rekordna kad su u pitanju dolasci igrača u njemačku Bundesligu.

No, istu večer se pojavila vijest da se Kane premišlja o odlasku. No, u petak je objavljeno da je sve dogovoreno te da najbolji strijelac u povijesti Tottenham Hotspura čeka dopuštenje kluba, s kojim još ima važeći ugovor do ljeta 2024., da može otići u Muenchen na liječnički pregled.

I engleski i njemački izvori donose podatak da bi 30-godišnji Kane s Bayernom trebao potpisati četverogodišnji ugovor i primati plaću od 25 milijuna eura na godišnjoj razini.

No, kad je već objavljeno da se samo čeka Kaneov dolazak, iz Engleske su počele stizati vijesti o kolebanju Tottenhamovog vodstva.

"Ovo je velik posao. Pokušavamo 'oteti' kapetana Engleske i odvesti ga iz Premier lige", izjavio je Bayernov trener.

Zbog Levya je posao poljuljan

Iako se špekuliralo da bi Kane u Bayernovom dresu mogao istrčati već na subotnjoj utakmici Superkupa protiv RB Leipziga, sada se postavlja pitanje hoće li se to uopće dogoditi.

Bayernu je nasušno potreban rasni strijelac, netko tko će moći popuniti prazninu koju je svojim odlaskom u Barcelonu ostavio Robert Lewandowski, a najbolji strijelac engleske reprezentacije svih vremena s 58 pogodaka i autor 280 pogodaka u 430 nastupa za Tottenham, svakako ima argumente da je sposoban to učiniti.

