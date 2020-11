[VIDEO] TRIBUTE TO MARADONA: Bio je heroj našeg vremena, nogometni princ za generacije

Nogometni svijet tuguje za velikim Diegom Armandom Maradonom koji je jučer preminuo u Argentini od srčanog udara, ali i prisjeća se njegovih nezaboravnih trenutaka. Brojni svjetski mediji i navijači diljem svijeta prisjećaju se, svaki na svoj način, nogometne veličine po mnogima najvećeg nogometaša koji je ikad hodao kuglom zemaljskom.

TRENUTAK KOJI ĆEMO ZAUVIJEK PAMTITI: Pogledajte kako je veliki Maradona opjevao svoj život; Bio i ostao fascinantna figura

Jedan od videa “tribute to Maradona” osvanuo je i na Twitteru.

“Tribute Diegu Armandu Maradoni, jednom od najvećih nogometaša ikad. Sjećate li se Božje ruke? Sjećajte se Maradone, heroja našeg vremena. Nedostajat ćeš nam nogometni prinče”, stoji u opisu videa.

A tribute to Diego Armando Maradona one of the greatest players of all time. Remember the Hand of God? Remember Maradona, the hero of our times. May his departed soul rest in peace. We all missed the Prince of Football. Om shanti🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/uJvpMumbsN

— Debasish Maitra (@DebasishMaitr11) November 25, 2020