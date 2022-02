Trener hrvatskog prvaka Dinama Željko Kopić usprkos ispadanju od Seville u 16-ini finala Europske lige izrazio je zadovoljstvo prikazanom igrom i pobjedom svoje momčadi u uzvratnom dvoboju igranom u četvrtak u Zagrebu.

Dinamo je pobijedio Sevillu s 1-0 golom Mislava Oršića iz kaznenog udarca u 65. minuti, no kako je Sevilla slavila sa 3-1 u prvom dvoboju prije tjedan dana španjolski će sastav nastaviti natjecanje.

"Izuzetno sam zadovoljan sa svim igračima, načinom kako smo pristupili utakmici što se tiče energije, hrabrosti, držanja taktičkog plana i želje da dođemo do rezultata koji bi nas vodio u sljedeću rundu. Platili smo cijenu za onih par loših minuta u Sevilli. To je nogomet. Znam što mogu moji momci, ali ovakva utakmica daje potvrdu da i oni mogu. Uspjeli smo se nametnuti, osvajati duele, a s takvim gardom ekipa raste. Ovakve utakmice dosta troše, pa će nam ova utakmica biti otegnuti faktor za nedjeljni derbi protiv Osijeka. No, puno veći je benefit što smo vidjeli da možemo, nego fizičko pražnjenje do kojeg je došlo", izjavio je Kopić.

Trener Seville Julen Lopetegui je, pak, rekao kako su njegovi igrači patili više nego su zaslužili."To je Europa, svaka runda je tu teška za proći jer igraš s protivnicima velikog potencijala koji su sposobni dobro se nositi u ovim natjecanjima. Znali smo da će biti teško, morali smo patiti, a do kraja smo patili i više nego smo zaslužili. U drugom dijelu smo bili osjetno nadmoćni, s puno prilika za nanijeti im štetu. No kada ne zabiješ na kraju budeš izložen porazu, a u Europi te svaki detalj može izbaciti iz natjecanja. Nakon što je poveo, Dinamo je vjerovao u prolazak pa smo se namučili da izborimo osminu finala. Nadjačali smo ekipu koja je prošle sezone eliminirala Tottenham", izjavio je Lopetegui.