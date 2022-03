Francuski PSG, po mnogima najveći favorit za osvajenje Lige prvaka, ispao je u srijedu iz tog natjecanja nakon poraza u uzvratnoj utakmici osmine finala od Real Madrida.

'Kraljevski klub' plasirao se u četvrtfinale Lige prvaka nakon što je u drugoj utakmici osmine finala na svom Santiago Bernabeu svladao parišku ekipu s 3-1 (0-1) te tako nadoknadio 0-1 poraz iz prve utakmice.

Kao i u prvom susretu na Parku prinčeva, Parižane je u vodstvo doveo Kylian Mbappé (39), no u nastavku su Madriđani ostvarili veliki preokret s tri gola Karima Benzeme (61, 76, 78).

Trenutak koji je odlučio

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 61. minuti kada je Real poravnao, i pitanje je je li taj gol trebao biti priznat zbog prekršaja Benzeme na vrataru PSG-a Donnarummi. Parižani su nonšalantno sa sredine igrališta odigrali nekoliko dodavanja unatrag sve do svog vratara, a u njega se svom silinom zaletio Benzema i udario ga upravo u trenutku kada je ovaj htio ispucati loptu. Ona je zato ostala u kaznenom prostoru PSG-a, do nje je stigao Vinicius koji je vratio na peterac do Benzeme koji je zatresao mrežu. Iako se jasno vidi kontakt Donnarumme i Benzeme, niti nakon pregleda situacije putem VAR-a sudačka odluka se nije promijenila.

Trener PSG-a Mauricio Pochettino izdvojio je taj trenutak kao ključan za poraz svoje momčadi.

"Bio je prekršaj Benzeme na Donnarummi koji nije dosuđen. U tom trenutku smo se nevjerojatno uznemirili i taj osjećaj nepravde nam je izveo prljavi trik. Petnaest minuta nismo znali kako upravljati emocijama", izjavio je Pochettino pa zaključio:

"“Ne mogu to objasniti. Mislim da smo bili superiorni, ali nismo uspjeli to iskoristiti. U ovom trenutku moramo ostati mirni. Što se treba dogoditi, dogodit će se. Natjecali smo se kako bismo osvojili Ligu prvaka i sada se moramo oporaviti od jako teškog udarca."