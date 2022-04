Trener PSG-a Mauricio Pochettino u petak se osvrnuo na svoju budućnost i budućnost napadača Kyliana Mbappea u pariškom klubu i izjavio da će obojica ostati i sljedeće sezone te time podigao puno prašine.

Naime, vjeruje se da će Pochettino dobiti otkaz na kraju ove sezone zbog neuspjeha PSG-a u Ligi prvaka te da će Mbappe kao slobodan igrač otići u Real Madrid, pa je ta izjava argentinskog trenera glasno odjeknula.

"Trenutno sam 100% siguran da ostajem u PSG-u, a isto vrijedi i za Mbappea. To mislim danas i to vam danas mogu reći, ne mogu ništa drugo reći. Ovo je nogomet i nikada ne možemo znati što bi se moglo dogoditi, ali na to pitanje moram odgovoriti na temelju toga kako se osjećam danas", izjavio je Pochettino i odmah su mnogi zaključili da je Mbappe odlučio ostati u PSG-u, no čini se da to baš nije istina.

Tu njegovu izjavu ubrzo je komentirao trener Reala Carlo Ancelotti i poručio da "treneri nekada lažu", a sada je Pochettino pojasnio što je točno htio reći:

"Ja sam rekao da ćemo ja i Mbappe 100 posto ostati u klubu sljedeće sezone? Ne! Govorio sam o sadašnjosti", poručio je.