Gotovo cijele ove sezone vlada velika neizvjesnost o tome gdje će ponajbolji napadač na svijetu Kylian Mbappe (23) nastaviti karijeru jer mu ugovor s PSG-om istječe na kraju ove sezone.

Iako se činilo sigurnim da će kao slobodan igrač na ljeto preseliti u španjolski Real Madrid, iz Francuske su stigle informacije da bi ipak mogao potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati u Parizu još nekoliko sezona.

Katarski šeik Tamim Bin Hamad Al-Tani, čija je zemlja vlasnik PSG-a, spreman je Mbappeu ponuditi nevjerojatan ugovor na dvije plus još jednu dodatnu godinu uz nevjerojatnu plaću. Navodno mu nude ugovor po kojemu bi zarađivao 50 milijuna eura po sezoni, ali bonus od 100 milijuna samo za potpis.

Sada se na tu situaciju na press konferenciji osvrnuo trener PSG-a Mauricio Pochettino, za kojega se pretpostavlja da će uskoro dobiti otkaz, no on tvrdi da od toga neće biti ništa i da će sljedeće sezone i on i Mbappe biti u PSG-u.

"Trenutno sam 100% siguran da ostajem u PSG-u, a isto vrijedi i za Mbappea. To mislim danas i to vam danas mogu reći, ne mogu ništa drugo reći. Ovo je nogomet i nikada ne možemo znati što bi se moglo dogoditi, ali na to pitanje moram odgovoriti na temelju toga kako se osjećam danas", poručio je Pochettino.