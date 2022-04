Prema informacijama uglednog francuskog lista Le Parisien argentinski trener koji vodi PSG Mauricio Pochettino će uskoro dobiti otkaz.

Pochettino je s pariškom momčadi nedavno osigurao naslov prvaka Francuske, no to nije zadovoljilo ambicije vlasnika, koji će ga otpustiti jer je u Ligi prvaka ove sezone stigao samo do osmine finala.

PSG je, podsjetimo, prošloga ljeta uložio jako puno novca u pojačanja, doveli su i ponajboljeg nogometaša na svijetu Lionela Messija, s ciljem da osvoje najelitnije klupsko natjecanje, Ligu prvaka, no Real Madrid ih je izbacio već u osmini finala.

'Poch' nije zadovoljio

Zato je uprava PSG-a odlučila smijeniti Pochettina nakon samo jedne sezone te je samo pitanje kada će ta odluka biti i službeno potvrđena. Za prijevremeni raskid ugovora Pochettinu bi trebalo pripasti čak 15 milijuna eura odštete.

A što se tiče njegovog nasljednika, čelnici PSG-a već imaju popis potencijalnih novih trenera. Glavni favorit je legendarni Francuz, ikona Real Madrida i trener koji je s Kraljevskim klubom osvojio tri uzastopne Lige prvaka Zinedine Zidane. Također, spominje se i sadašnji trener engleskog Tottenhama Antonio Conte, no on je samo rezervna opcija.