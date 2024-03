Lider grčkog nogometnog prvenstva PAOK stigao je u Zagreb na prvu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv Dinama s nizom od 12 utakmica bez poraza ove sezone u Europi.

PAOK je ove sezone odigrao 12 europskih utakmica, ostvarivši pritom devet pobjeda i tri remija uz razliku pogodaka 29-12. Zanimljivo, Grci su na šest gostovanja ostvarili pet pobjeda (Beitar Jeruzalem, Hearts, HJK Helsinki, Aberdeeen, Eintracht Frankfurt), a jedini remi ostvarili su na Poljudu protiv Hajduka odigravši 0-0 u prvom susretu 3. pretkola Konferencijske lige. Međutim, PAOK je na Toumbi slavio sa 3-0.

Trener solunskog sastava Rumunj Razvan Lucescu uvjeren je kako njegova momčad može uspješno preskočiti i zagrebački Dinamo u osmini finala Konferencijske lige.

"Dinamo ima veliko europsko iskustvo, to je momčad koja možda nema intenzitet, ali znaju čitati manjkavosti svojeg suparnika," kazao je Lucescu koji je grčki klub preuzeo u lipnju 2021. godine, a vodio ga je i od 2017. do 2019.

"Dinamo je jako dobro organizirana ekipa koja ima zanimljive igrače. Smatram da je Mišić njihov najbolji igrač, ne samo zbog načina igre, već i zbog stava i osobnosti, te načina na koji predvodi momčad," dodao je.

Rumunjski stručnjak je naglasio kako se njegova momčad bitno popravila u odnosu na početak sezone i ogled protiv Hajduka.

"Mi smo momčad koja se poboljšala od prvog dana pripreme, izbalansirani smo i kvalitetni. Znamo da je ispred nas iskusna momčad, ali ove sezone smo dobili mnogo iskustva, imamo dobre rezultate i motivaciju."

PAOK trenutačno vodi na ljestvici sa 60 bodova, bodom više od AEK-a, s tri boda više od Olympiakosa, te četiri od Panathinaikosa, a do kraja je ostalo još deset kola "Lige za prvaka". Međutim, rumunjski stručnjak s kojim je PAOK osvojio posljednji naslov 2019. razmišlja samo o Dinamu.

"Znamo da je uvijek najvažnija sutrašnja utakmica. Svi igrači će sutra igrati kao da im je zadnja utakmica u životu. Idemo utakmicu po utakmicu, to me jedino zanima, a nakon nje ćemo odlučiti o drugim utakmicama. Imamo dovoljno spremnih igrača."

Komentirao je i činjenicu da je PAOK ove sezone već igrao protiv Hajduka.

"Teško je uspoređivati Hajduk i Dinamo. Svaka momčad ima svoj stil, ali uspoređujemo i dva potpuno različita razdoblja, protiv Hajduka smo igrali u kolovozu. Općenito iznimno cijenim hrvatski nogomet, nije slučajno da je reprezentacija bila druga i treća na svjetskom prvenstvu. Cijenim hrvatski nogomet, ali nije pravedno uspoređivati ta dva kluba," zaključio je na kraju.

Kotarski: Ponosan sam zbog reprezentacije, a protiv Dinama neće biti lako

Tri dana nakon što je njegovo ime prvi put osvanulo na popisu hrvatskih reprezentativaca, Dominik Kotarski će na stadionu Maksimir predvoditi grčki PAOK u prvom susretu osmine finala Konferencijske lige. Izbornik Zlatko Dalić je za W Cup u Abu Dhabiju pozvao 25 igrača među kojima je prvi put i 24-godišnji vratar grčkog kluba. "Vatreni" će se okupiti 18. ožujka u Zagrebu, no 189 cm visokog Zagorca prije toga očekuju dva ispita protiv Dinama u osmini finala Konferencijske lige, a između njih ligaški derbi protiv gradskog suparnika Arisa.

"Ovo je lijep tjedan, dobio sam poziv u reprezentaciju, ali to je tek za dva tjedna. Do tada imamo još mnogo obaveza i važnih utakmica u klubu. Ja sam profesionalac, sutra je za mene utakmica kao i svaka druga. Igram za klub, za svoje suigrače i ovdje smo kako bi ostvarili što bolji rezultat. Razmišljam samo o tome," kazao je Kotarski dodavši kako mu je drago što je stigao u Zagreb.

"Drago mi je što sam ovdje, ovo je moja domovina. Imam određene emocija, ali ovdje sam kako bi što bolje branio za svoj klub. Velika je čast što sam pozvan u reprezentaciju, ali to je tek za dva tjedna," dodao je.

Kotarski je branio za grčki klub u kolovozu kada je PAOK u kvalifikacijama izbacio Hajduk.

"Malo je nezahvalno usporediti te utakmice. Prva je došla tek na početku sezone, bilo je dosta nepoznanica. Neće biti lako, respektiramo Dinamo, ali vjerujemo u sebe i našu kvalitetu i tako ćemo se postaviti od prve minute."

Naglasio je kako su dobro analizirali "modre".

"Mi smo napravili analizu, znamo pluseve i slabosti. Obje ekipe imaju svoje šanse, a nadam se da ćemo mi proći dalje."

Kotarski će u četvrtak stajati na suprotnoj strani s nekim od suigrača iz mlade hrvatske vrste.

"Nismo se čuli, niti razgovarali. Bit će vremena za razgovore," dodao je hrvatski vratar na kraju.

Kotarski je rođen u Zaboku, a trenirati je počeo za Tondach iz Bedekovčine kad mu je bilo šest godina. Iduća stanica bio je zagrebački Dinamo iz kojeg je sa 17 godina preselio u Ajax. Branio je za drugu momčad "Kopljanika" koja se natječe u tamošnjem drugom rangu natjecanja, međutim za prvu momčad nikada nije dobio pravu priliku. U lipnju 2021. posuđen je Gorici koja ga je na kraju sezone otkupila od Ajaxa i odmah prodala PAOK-u, nagađa se za dva milijuna eura.

Kotarski je za PAOK potpisao ugovor na četiri godine. Ovoga ljeta se nagađalo kako bi mogao napustiti Solun, spominjali su se Bayern i West Ham, no Kotarski je produžio ugovor do 2028. godine. Branio je za sve hrvatske selekcije od uzrasta U-14 do U-21. Za reprezentaciju U-21 ima 15 nastupa, među ostalim je branio za hrvatsku U-21 reprezentaciju na EP-u 2021. i 2023. godine.

Grci trenirali u Solunu

PAOK je svoj zadnji trening odradio u svom trening kampu u Solunu prije puta za Zagreb. Grčki mediji navode kako je trening trebao početi u 11 sati, ali su igrači izašli na travnjak pola sata kasnije. Rumunjski stručnjak Razvan Lucescu zadržao je svoje igrače u svlačionici oko 30 minuta razgovarajući s njima.

Trening su propustili tanzanijski napadač Mbwana Samatta i pričuvni vratar Živko Živković. Izvan stroja su i nigerijski branič William Trost Ekong, te grčki branič Giannis Michailidis. Trost Ekong je na nedavnom afričkom Kupu nacija, na kojem je Nigerija poražena u finalu od Obale Bjelokosti, proglašen za najboljeg igrača prvenstva i njegov izostanak predstavlja veliki hendikep za grčki sastav. Posebice što je izvan stroja i njegov partnr na stoperskim pozicijama, Michailidis.

Grci navode kako Lucescu može računati samo na dvojicu srednjih braniča. Tako bi protiv Dinama stoperski par trebali biti Tomasz Kedziora i Konstantinos Koulierakis. Samatta je u zadnjem ligaškom susretu protiv Lamije osjetio zatezanje u mišiću kvadricepsa, a ako on neće biti spreman priliku bi mogao dobiti 18-godišnji Stefanos Tzimas. Zanimljivo, Samatta je u svojoj domovini nedavno izgradio džamiju koja može primiti oko 5.000 vjernika. To je bio njegov poklon sunarodnjacima.

