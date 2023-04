PRED POLUFINALE / Trener juniora Hajduka najavio utakmicu generacije: 'Ja to ne bi tako, oni su još juniori'

Hajdukovi juniori otputovali su jutros iz splitske zračne luke za Ženevu gdje nastupaju u završnici nogometne Lige prvaka mladih. Bijeli su popodne odradili trening u Nyonu, koji je pratila RTL-ova novinarka Ivona Hemen. U petak s početkom u 18 sati ih čeka polufinalni susret s AC Milan na stadionu Servette FC u Ženevi. Hajdukov trener Marijan Budimir na put je poveo 24 igrača koji će konkurirati za završnicu Lige prvaka mladih, a među njima su članovi prve momčadi Luka Vušković i Rokas Pukštas. "Stalno se ponavlja ta teza povijesne utakmice, ja to ne bi to tako, oni su još juniori, želim da odigraju opušteno, onako kako smo se dogovorili, i da daju sve od sebe, onda ćemo na kraju vidjeti hoće li to biti dovoljno", rekao je Budimir.