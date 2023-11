U susretu 15. kola Prve HNL Hajduk je pred 10.000 gledatelja na Poljudu pobijedio Varaždin sa 3-1 pa sada ima šest bodova više od Rijeke, međutim momčad s Rujevice ima i dvije utakmice manje.

Golove za Hajduk zabili su Rokas Pukštas (35), Zvonimir Šarlija (38) i Filip Krovinović (67), dok je pogodak za Varaždin zabio Filip Uremović pogodivši u 83. minuti vlastitu mrežu. Bila je to peta uzastopna pobjeda Hajduka otkako je na klupu sjeo Miroslav Karoglan.

"Varaždin je imao prvu šansu. Pustili smo tri klipa na poluvremenu. Sva tri su bili gdje na otvorenoj lopti nismo bili dobro pozicionirani u šesnaestercu. Kada smo zabili golove opustili smo se, bilo je dobrih stvari. Momci su odradili utakmicu s dosta šansi. Imali smo loš ulazak u drugo poluvrijeme, izgubili smo presing doseg. Analizirat ćemo utakmicu i biti pametniji", započeo je Karoglan, pa nastavio:

"Imamo amplitude u igri, ali dok je god više dobrih stvari onda si zadovoljan, ne treba tražiti kruha preko pogače. Treba dati i kredit Varaždinu, dobri su na lopti, guštam ih gledat, igraju bez straha. Neke faze igre imaju ponajbolje u ligi. Želim kolegi da nastavi tako raditi. Čestitam momcima, odradili smo pet utakmica, zatvorili ciklus. Idući ciklus je puno teži, svaka utakmica će biti izazovna."

U drugom poluvremenu Hajduk je bio u podređenom položaju u odnosu na Hajduk.

"Isključivo je do Varaždina. Htio sam stiskati, ali izgubiš presing dosege. Tako je to u nogometu. Oni što stiskaju 90 minuta ti puno i koštaju. Nikad u životu se nisam svjesno povukao, ali me 100 puta netko povukao."

Pukštaš je zabio prvi gol…

"S njim sam prezadovoljan. Kritiziram ga kada uđe u preduboko razmišljanje. Ne brojim nikad tehničke greške igrača."

Krovinović?

"U fazi obrane je igrao iza Livaje, a u fazi napada je bio nisko. Želim od njega više. Traži se i od mene više."

Slijedi reprezentativna stanka, a Karoglan je otkrio kako igrači imaju tri dana odmora.

Trener Varaždina Mario Kovačević je istaknuo:

"Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi. Prvih pola sata nije izgledalo da će ovako završiti. Imali smo priliku Šege glavom, nakon toga nismo dobro reagirali kod dva prekida, iako smo upozoravali da je Pukštas opasan iz tih situacija. Drugi gol nemamo što reći, nitko ne reagira nakon odbijanaca. Drugo poluvrijeme smo pokušavali, Hajduk je zabio za 3:0, ali mi je drago što se nismo raspali. Moj golman Zelenika je imao sedam-osam odličnih intervencija. Mi moramo biti puno bolji."

"U ovom trenutku je Hajduk najbliži da bude prvak. Ja sam to i prije govorio, Hajduk, Dinamo i Rijeka. Neka pobijedi najbolji. U ovom trenutku je Hajduk zasluženo prvi", dodao je Kovačević.

