Nogometaši zagrebačkog Dinama poraženi su od grčkog AEK-a s 1-2 (1-0) u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu prvaka odigranoj u utorak pred 13.311 gledatelja na stadionu Maksimir.

Dinamo je vodeći pogodak postigao u 39. minuti, a strijelac je bio Marko Bulat koji iz slobodnog udarca s oko 25 metara, kad je pogodio gornji desni kut AEK-ovih vrata. No, preokret je uslijedio u drugom poluvremenu. Grčki prvak je do izjednačujućeg pogotka došao u 59. minuti, a strijelac je preciznim udarcem s 14 metara bio Švicarac Steven Zuber. Pobjedu grčkom prvaku donio je u 90. minuti Konstantinos Galanopoulos udarcem sa sedam metara.

Uzvratni dvoboj je na rasporedu u subotu, 19. kolovoza, s početkom u 20.45 sati, na AEK Areni u Ateni, gdje će Dinamo morati pobijediti s dva gola razlike za plasman u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu prvaka, u kojem pobjednika ovog para čeka belgijski Antwerp.

Trener AEK-a Matias Almeyda nakon utakmice podijelio je dojmove i nije skrivao zadovoljstvo ovakvim raspletom.

"Mislim da smo jako dobro znali protiv kakvog protivnika igramo. Oni su ekipa koja pravi razliku kad ima posjed lopte, a mi nismo bili dovoljno dobri u prvom poluvremenu. U drugom dijelu napravili smo ono što smo morali. Naš protivnik igra jako dobar nogomet, jasno je kako želi igrati u svakoj liniji, a mi smo se poboljšali u drugom dijelu i nametnuli svoj stil igre", rekao je i nastavio:

"Ovo još ništa ne znači, imamo još 90 minuta za odigrati. Znali smo kako ćemo igrati i kako Dinamo želi igrati, ali u prvom dijelu smo bili jako daleko od toga što smo željeli. Ovo nam je bila prva utakmica u Europi pa vjerujem da je ekipa bila i malo ukočena u prvom dijelu. Riskirali smo u drugom poluvremenu, znali smo da moramo biti oprezni jer Dinamo ovdje zabija puno golova, ali na kraju se taj rizik isplatio."

"Posvećujemo ovu pobjedu našim navijačima i obitelji koja je ostala bez svog člana. Cijenimo tretman koji smo doživjeli u Hrvatskoj. Zahvalio bih policiji i hotelskom osoblju. Nisu svi odgovorni za postupke nekolicine. Mi samo želimo mir kakav je uvijek i bio na našem stadionu. Osjetili smo podršku navijača i to nas je dodatno motiviralo, no želimo da svi budu sigurni, kao i mi na putu do aerodroma", zaključio je Almeyda.

