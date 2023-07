Iako je ljetni prijelazni rok službeno počeo 1. srpnja, već su realizirani neki veliki transferi. Na portalu Net.hr iz dana u dan pratite informacije o najnovijim glasinama te realizirane transfere.

Mbappe se dogovorio s Realom

8.00 - Cadena SER javlja kako se napadač PSG-a Kylian Mbappe dogovorio s Realom i to za godišnju plaću od 50 milijuna eura. PSG mu je dao ultimatum da se do kraja srpnja izjasni hoće li potpisati novi ugovor jer aktualni mu vrijedi do ljeta 2024.

Ćaleta-Car prema Serie A

8.00 - Ćaleta-Car mogao bi u Italiju. Više ovdje.

Yann Sommer na meti Talijana

8.00 - Svjesni da bi mogli izgubiti Andrea Onanu u Interu su bacili oko na golmana Bayerna Yanna Sommera. Uz njega želja im je Anatolij Trubin iz Šahtara

Inter odredio cijenu za golmanan

8.00 - Inter je poručio Manchester Unitedu da 50 milijuna eura za golmana Andrea Onanu nije dovoljno. Odbili su njihovu posljednju ponudu od 45 plus 5 milijuna eura.

Perišić napušta Tottenham

8.00 - Nakon što je u četvrtak Gianluca Di Marzio objavio kako bombu da bi se Ivan Perišić mogao vratiti u Hajduk odmah su porasli apetiti navijača splitskog kluba, no ubrzo se oglasio Fabrizio Romano i objavio da nema indikacija da bi Vatreni u ovom trenutku mogao napustiti Totttenham. No, Perišić gotovo sigurno napušta Tottenham do kraja prijelaznog roka, samo je pitanje u kojem će klubu završiti.