Transfer bomba na horizontu: Real sprema veliki zaokret u napadu

Prema pisanju španjolskih medija, Real Madrid sprema veliku rekonstrukciju napada. Predsjednik Florentino Pérez i uprava ozbiljno razmatraju mogućnost da Vinicius Junior napusti klub 2026. godine, u transferu koji bi mogao srušiti sve rekorde.

Iako potvrde još nema, madridski čelnici već traže zamjenu za Brazilca. Glavni kandidat je Kenan Yildiz, 20-godišnji ofenzivac Juventusa i jedan od najperspektivnijih igrača Serie A. U Realu ga vide kao idealnog nasljednika Viniciusa i dugoročnu investiciju za budućnost.

Yildiz je od dolaska u Torino postao ključni igrač, s 18 pogodaka i 15 asistencija u 92 nastupa. Ove sezone već ima četiri izravna sudjelovanja u golovima u Serie A.

No, Real neće biti sam u utrci. Barcelona i Manchester United također prate mladog Turčina, dok Juventus radi na novom ugovoru do 2030. kako bi ga zadržao.

Dodatni Realov adut mogao bi biti Arda Güler, Yildizov prijatelj iz reprezentacije, koji bi mu olakšao prilagodbu u Madridu.

Vinicius, koji je na Bernabéu stigao 2018. iz Flamenga, navodno želi novo iskustvo, a Real bi njegov odlazak mogao iskoristiti za početak nove ere.

Prema navodima iz Španjolske, “operacija Yildiz” mogla bi krenuti već u siječnju 2026. godine.

