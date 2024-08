Torcida objavila upute i upozorila na humanitarnu akciju: 'Imamo obavezu'

Hajduk u četvrtak igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Ružomberoka (prvi susret u Slovačkoj završio 0:0) i u tom susreu Bijeli love pobjedu za plasman u sljedeću fazu natjecanja.

"Situacija je jasna, moramo pobijediti. U prvoj utakmici oni su igrali na duge lopte. Problema nam stvara činjenica da kada idu u napad to rade s pet igrača. Nema spavanja u niti jednom trenutku. To su ekipe koje te lako ugroze. Moramo igrati kad imamo i kad nemamo loptu. Ono što moramo popraviti je zadnjih 20 metara. Ne osjećamo pritisak. Svaki profesionalni igrač naviknut je na pritisak. Kada osjećaš malu nervozu, to je sastavni dio nogometa. To je znak da si još živ. Nadam se da ćemo znati iskoristiti sve što nam publika bude omogućila", rekao je u najavi utakmice trener Hajduka Gennaro Gattuso, a u srijedu navečer oglasila se i Torcida.

Hajdukova navijačka skupina objavila je upute za navijače i pozvala na sudjelovanje u humanitarnoj akciji.

"Pripadnici Torcide, navijači Hajduka, evo nekoliko važnih obavijesti uoči sutrašnje utakmice! Prije svega, od iznimne je važnosti da sutra kao jedan podržimo naš klub i da budemo forte s tribine od prve do zadnje minute! Na stadion uđete ranije radi izvedbe koreografije i pozorno pratite upute s razglasa."

"Sutra imamo i priliku i obavezu pomoći našoj Darki za čije je liječenje pokrenuta humanitarna akcija, a svoj prilog možete ubaciti prije utakmice u kutije koje će se nalaziti na svim ulazima. Prkos moćnome, zaštita slabome i ono najvažnije - Hajduk, ime iznad svakog drugog imena!", stoji u objavi.

