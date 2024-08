Gattuso: 'Situacija s Perišićem je čista, svi su znali da želi otići'

Gennaro Gattuso održao je konferenciju za medije u srijedu, dan nakon što je objavljeno da Hajduk napušta Ivan Perišić.

Gattuso i Filip Uremović na presicu su stigli kako bi najavili uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Ružomberoka (prvi susret u Slovačkoj završio 0:0), a bilo je riječi i o drugim temama - pogotovo situaciji s Perišićem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svlačionica je spremna za sutra, a trener će komentirati sve vezano za Ivana Perišića. U prošloj utakmici smo se branili, nije nam cilj povući se nikad, ali nekad to tako mora biti. Primili smo gol i nadamo se da se takve stvari neće ponoviti. Treba nam pobjeda u ovoj uzvratnoj utakmici. Neke stvari možemo poboljšati, Imamo sutra adute za pobijediti u utakmici. Svi znamo da smo bolja ekipa od njih. Navijači nam moraju boti dodatan fotre za prolazak dalje", rekao je na početku Uremović nakon čega je riječ dobio Gattuso.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Situacija je skroz čista. Dva dana nakon mog dolaska u Hajduk, Perišić i ja smo razgovarali i rekao je da želi ići. rekao sam mu da stane i razmisli, neka prođe Euro. Nakon toga mi je to ponovio na prijateljskoj utakmici. I nastavili smo trenirati, a ja sam mu davao da igra. Stalno me morila ideja da on želi ići. No došao je Bamba i vidio sam da neki drugi igrači moraju dobiti priliku. Ja sam morao biti pošten jer su svi znali da on želi otići. Odluka je bila Perišićeva. Svaka odluka donosi posljedice. Potpuno sam iskren i nadam se da ćemo ovime zaključiti priču s Ivanom Perišićem", rekao je Gattuso pa poručio:

"Perišić, Rakitić i Modrić su legende hrvatskog nogometa. Ja nisam lud, poštovao sam ga. Dao sam mu da igra i trenira iako sam znao da želi otići. Moram kao trener uskladiti 25 igrača. Da je to bio neki drugi igrač, ne bi imao priliku. Imao je moje maksimalno poštovanje."

Disciplina najveći problem

"Kada sam došao ovdje glavni problem je bila disciplina. To je najveći problem, trčanje, satnice, kašnjenje na treninge. To su temeljne stvari. Ako se nećemo ponašati profesionalno, najbolje da idemo u park, stavimo dvije bočice i igramo se. Profesionalnost mi je najvažnija. Kada to nije tako, onda nisam sretan. Nogomet je višestruko plaćen od drugih zanimanja gdje se zaradi 1000 eura.", izjavio je Gattuso, koji je na kraju najavio nadolazeću utakmicu protiv Ružomberoka.

Situacija je jasna, moramo pobijediti. U prvoj utakmici oni su igrali na duge lopte. Problema nam stvara činjenica da kada idu u napad to rade s pet igrača. Nema spavanja u niti jednom trenutku. To su ekipe koje te lako ugroze. Moramo igrati kad imamo i kad nemamo loptu. Ono što moramo popraviti je zadnjih 20 metara. Ne osjećamo pritisak. Svaki profesionalni igrač naviknut je na pritisak. Kada osjećaš malu nervozu, to je sastavni dio nogometa. To je znak da si još živ. Nadam se da ćemo znati iskoristiti sve što nam publika bude omogućila", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa