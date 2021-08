"Šutnja je često jača i od riječi"! Poruka je koju su torcidaši izvjesili uoči utakmice Hajduka i Šibenika u subotu navečer na Poljudu, u sklopu 3. kola HNL-a. A kad se pritom i šuti za vrijeme utakmice, onda nije dobro. Šutnja je najgora...

Euforija naglo splasnula, balon se brzo raspuknuo

Jasno i zašto je to tako, nije im za zamjeriti. Nakon euforije koja je zavladala zbog par zvučnijih igrača i dobrih poteza sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa, u Gradu pod Marjanom, kako to već svake godine obično biva, zavladala je euforija, balon euforije. No, ovog puta, ona je puno previše rano završila, on se raspuknuo. Ne oko Gospe, nego ovog puta i prije 31. srpnja... Tužno ali istinito...

Ne, nikako nije lako splitskim navijačima, Torcidi, koja svim srcem želi jaki Hajduk, koja želi konkurentne Bijele, klubu ne ide i na ide. A u situaciji kad mnoštvo navijača živi za klub, diše Hajduk, onda brzo dolazi do gorčine, tuge... Kao da se nisu već naviknuli... Torcida želi da Hajduk ponovno bude prvak, da bude u vrhu Hrvatske, a brod rezultatski počeo je tonuti prebrzo, prerano ove sezone...

Poruka sa Sjevera

Na sjeveru je stoga osvanuo transparent, poruka na kojem piše:

"Šutnja je često jača i od riječi", poruka je Hajdukovih navijača kao jasna aluzija na ispadanje od Tobola u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Da emocije i ljubav navijača prema klubu postanu igrači i zaigraju, nema sumnje da bi Hajduk bio ponovno prvak. I više od toga...