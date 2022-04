Dinamo je u utakmici 30. kola Prve HNL na Rujevici slavio protiv Rijeke poslije preokreta na samom kraju utakmice. Dinamo je na kraju pobijedio s 2:1. Gol za Rijeku je postigao Čerin u 6. minuti. Izjednačio je Emreli u 79. minuti, a u 86. je za Modre zabio Ademi. S ova tri boda Dinamo je prvi na ljestvici sa 63 boda, dok je iza njega Osijek sa 61 bodom. Hajduk je treći s 56 bodova, a četvrta je Rijeka s 55 bodova.

Nakon derbija svoje dojmove za ArenuSport prokomentirali su trener Rijeke, Goran Tomić i trener Dinama, Željko Kopić.

"Nismo očekivali da će biti jednostavno. Moram čestitati svojim igračima na borbenosti. Početak utakmice nije bio dobar. Bili smo sterilni i ovo nam je bila B varijanta s igračima koje imamo na terenu, da s Oršićem i Bočkajem raširimo i to nam je i uspjelo. S jedne strane smo imali veći broj ofenzivnih igrača na terenu, a i shvatili smo kasnije da Rijeka nema toliko energije više. Našli smo pravi balans. Pohvalio bih Šutala i Théophilea koji su odradili taj dobar dio u zadnjih pola sata", rekao je Kopić nakon utakmice pa dodao:

Kopić: 'Gledamo da osvojimo naslov prvaka'

"Emreli je pokazao prije da posjeduje klasu, ali mu je trebalo vremena. Sigurno da nam je otežavajući faktor što ih puno vraćamo u utakmice. U konačnici danas moram biti zadovoljan pobjedom."

No, je li Kopić već otpisao Rijeku kao konkurenta za naslov?

"Ma ne bih ja to gledao tako na to. Ima još dosta do kraja. Bez obzira s kim igramo i protiv koga igramo, mi gledamo prema naprijed i da osvojimo taj naslov prvaka", zaključio je Kopić.

Tomić: 'Tablica će na kraju pokazati svoje'

Zatim je svoje dojmove podijelio Goran Tomić.

"Mislim da smo generalno odigrali jako dobru utakmicu. Imali smo to vodstvo i limitirali smo Dinamo u njihovim šansama. Imali smo priliku zabiti za 2:0 i tu smo mogli preokrenuti utakmicu, ali igra je otišla u drugom smjeru. Trebali smo zabiti taj drugi gol i nismo zabili. Nedostajalo nam je dosta dinamičnim i veznih igrača. Igračima koji su istrčali danas nemam što zamjeriti", rekao je Tomić nakon utakmice.

Tomić također smatra da bitka za naslov nije gotova.

"Mi se pripremamo za prvu sljedeću utakmicu i imamo dosta toga za pokazati. Na kraju će tablica pokazati svoje."