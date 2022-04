BITKA ZA HNL / Dinamo i društvo nemaju pravo na kiks, pogledajte kako izgleda tablica i raspored do kraja sezone

Nogometaši Dinama slavili su protiv Rijeke u 30. kolu Prve HNL. Do kraja prvenstva ostalo je još šest kola, a stanje na tablici je sljedeće: 1. Dinamo (63), 2. Osijek (61), 3. Hajduk (56), 4. Rijeka (55). No, Hajduk i Dinamo imaju utakmicu manje, a zaostali derbi na rasporedu je 20. travnja. U galeriji pogledajte raspored do kraja prvenstva.