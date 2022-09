Hrvatska reprezentacija pobjedama u posljednjim utakmicama u skupini Lige nacija nad Danskom i Austrijom osigurala je plasman na završni turnir tog natjecanja po prvi put u svojoj povijesti.

Vatrene do tog povijesnog uspjeha predvodio legendarni kapetan, 37-godišnji Luka Modrić, koji je imao gotovo punu minutažu (protiv Danske je zamijenjen u 90. minuti), a postigao je i gol protiv Austrije.

Kako je dobro poznato, Modrić je već dugo jedan od najvažnijih igrača španjolskog giganta Real Madrida pa se njegovi nastupi za reprezentaciju pomno prate i u španjolskoj prijestolnici.

Prije nekoliko dana madridska Marca je našeg 37-godišnjeg kapetana opisala kao "beskrajnog", a sada ga je drugi list, AS, nazvao "neumornim" i naglasio da je pred njim velika prilika.

"Povijesna prilika za momčad u kvadratićima, doprvake s posljednjeg Svjetskog prvenstva, za osvajanje prve titule. To je i skoro nedvojbeni poticaj Modriću za produženje karijere u reprezentaciji" piše AS te potom navodi da je (bivši) liječnik Vatrenih Zoran Bahtijarević u oproštajnom pismu otkrio da bi Modrić mogao igrati do Eura 2024. godine.

"Hrvatskoj slijedi Svjetsko prvenstvo, to je natjecanje koje za mnoge veterane prekretnica, završna točka njihovih karijera u reprezentaciji. To što je domaćin SP-a Katar usred sezone mogla bi ublažiti efekt napuštanja reprezentacija koji se obično događa nakon velikih natjecanja. Za Hrvatsku je na horizontu novi san ostvaren plasmanom u završnicu Lige nacija - mogućnost za osvajanje prvog trofeja kratkoj povijesti. Modrić svojim igrama za Real i reprezentaciju, usprkos godinama, ne ostavlja prostor za sumnjanje. I dalje je nezamjenjiv u obje momčadi. Prošle sezone bio je sedmi po minutaži za Real, u ovoj je peti. I dalje je čovjek odluke", piše AS pa zaključuje:

"Final Four Lige nacija je jedinstvena prilika za Modrića da podigne trofej za nacionalnu momčad. To bi bio šlag na torti karijere u kojoj je osvojio 26 titula (21 s Realom) i, među ostalim nagradama, Zlatnu loptu 2018. godine. Liga nacija će biti ključna za odluku hoće li Modrić igrati na Euru 2024."