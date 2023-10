Završetkom reprezentativne pauze, vrijeme je da se okrenemo zbivanjima u klupskom nogometu, a tablica najbolje lige na svijetu nudi zanimljivi pogled.

Naime, vodeći je Tottenham s 20 bodova koji imaju bolju gol-razliku od najvećih rivala iz sjevernog Londona, Arsenala, a da su najvećim fanaticima nogometa na Otoku to rekli prije početka sezone nitko im nebi vjerovao.

Samo dan prije početka prvenstva iz kluba je otišao kapetan i najbolji strijelac u povijesti Pijetlova, Harry Kane, a klub je dobio nepoznatog trenera iz Celtica nakon očajne prošle sezone i navijači su s pravom sumnjali u Big Ange Postecogloua koji je debitant u Premier ligi kao menadžer s 58 godina na leđima.

No, on je odmah 'smirio loptu', rekavši "da je dobra situacija ja ne bi bio ovdje", dao desetku na leđa Jamesa Maddisona, jednog od onih "umjetnika" koji udara loptu na drugačiji način, a udara je prilično često i efikasno...

'Ovo je priča o Tottenhamu'

Australac je nakon sjajnog starta u sezoni postao prvi menadžer debitant koji je u svoja prva dva mjeseca u ligi osvojio prve dvije nagrade za trenera mjeseca. Pobijedio je u tom razdoblju Manchester United i Liverpool i uzeo bod na Emiratesu, uz to preokrenuo je Sheffield United golovima u dubokoj sudačkoj nadoknadi, što nije bio dio mentaliteta Spursa.

Kako je to nakon svoje zadnje utakmice na klupi Tottenhama rekao Antonio Conte: 'Mi nismo momčad. Mi smo jedanaest igrača koji izađu na teren. Vidim sebične igrače, nogometaše koji ne žele pomoći jedni drugima i koji ne daju sve od sebe. Do sada sam šutio i pokušavao sakriti sve, ali više ne želim!', sipao je tada Conte i napao klupske glavešine: 'Ovo je priča o Tottenhamu: ovdje je isti vlasnik već 20 godina i nikada nisu ništa osvojili. Zašto? Je li za to kriv klub ili svaki trener koji je od tada bio ovdje?'

I bio je Conte u pravu, ni Jose Mourinho s pobjedničkim mentalitetom nije uspio probuditi brod koji je tonuo i svoj zadnji trofej osvojio davne 2008. godine, a elitnu diviziju engleskog nogometa 1961...

Prilika za trofej

Jednu od prilika za trofeju ovoj sezoni su već prosuli jer su ispali iz Carabao Cupa u prvoj rundi od Fulhama nakon jedanaesteraca, ali to im može poslužiti i kao totalni fokus na prvenstvo jer njihovi najveći konkurenti igraju na više kolosijeka.

No nije Postecoglou oduševio samo trenerskim već i ljudskim kvalitetama. Na otvorenom Q&A sastanku s navijačima, gdje su uglavnom do ove sezone nezadovoljni fanovi Spursa ispitivali pitanja, pri kraju konferencije 'Big Ange' je zamijetio u publici jednog dječaka s Downovim sindromom i ponudio mu da postavi pitanje, a taj emotivni video je obilazio društvene mreže danima.

Pjesmu mu je posvetio i veliki Robbie Williams, njegov sunardonjak, koji također vjeruje da je napokon vrijeme da Tottenham prekine svoj (pre) dugački post...

