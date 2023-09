Trener Tottenhama Ange Postecoglou održao je konferenciju za medije uoči velikog derbija s Arsenalom u sljedećem kolu Premierlige, a na njoj mu je postavljeno pitanje o Ivanu Perišiću koji se teško ozlijedio na treningu Spursa i za njega je ova sezone završena.

"Veliko razočaranje, prvenstveno za Ivana. Ponekad se dogode takve stvari. Prilično se teško ozlijedio. Žao mi je. Kratko sam radio s Perišićem, ali vidio sam zašto je igrao u nekima od najvećih svjetskih klubova i zašto je bio na takvoj razini toliko dugo. Veliki je profesionalac. Također, veliko je to razočaranje za cijeli klub jer je bio njegov važni dio", rekao je trener Spursa i dodao:

"Ne radimo dugo zajedno, no on je bio značajan u svim velikim trenucima. Ponavljam, žao mi je zbog njega i nas u smislu onoga što pokušavamo stvoriti. Karakterno je jak, ne sumnjam da će se vratiti na razinu na kojoj je igrao za klub i Hrvatsku prije no što se ozlijedio".

Perišić je doživio je tešku ozljedu desnog koljena zbog koje će se podvrgnuti operaciji nakon čega ga očekuje dugačak oporavak.

Njegova povreda težak je udarac i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju pred kojom su preostale utakmice u kvalifikacijama za EURO 2024. u Njemačkoj. Neizvjesno je hoće li se jedan od najiskusnijih i najdugovječnijih članova momčadi Zlatka Dalića uspjeti oporaviti i spremiti za nastup u Njemačkoj.

