Završetkom Europskog nogometnog prvenstva i Copa Americe, službeno je okončana sezona i sada se konačno može razviti rasprava oko toga tko bi ove godine trebao dobiti Zlatnu loptu.

Iako bi se Zlatna lopta France Footballa trebala dodjeljivati za učinak u godini na izmaku, ona se ipak nekako vrednuje sezonski. Čuveni Ballon d'Or dodjeljuje se u prosincu i trebala bi se uvažiti i polusezona u tekućoj i polusezona u prošloj sezoni, ali nekakvo je nepisano pravilo da se u uglavnom samo vrednuje učinak iz prošle sezone, odnosno, ono što su igrači napravili od srpnja do srpnja.

Upravo zbog toga već sada možemo razglabati o tome tko bi trebao osvojiti Ballon i ne trebamo čekati prosinac. Kako su se ove godine uz klupska natjecanja održavala i reprezentacijska tako će vrednovanje za Zlatnu loptu biti sasvim drugačije.

Najneizvjesnija dodjela

Recimo, najveći dobitnik upravo zbog igara u reprezentaciji je Lionel Messi, koji da nije bilo Cope vjerojatno ne bi bio niti među prvih pet favorita, a kamoli prvi. S Barcelonom je osvojio tek Kup Kralja i imao je podosta lošu sezonu, prožetu skandalima i svađama s klubom, ali je zato s Argentinom uzeo Copu i bio je u svim kriterijima najbolji igrač tog prvenstva.

A slično je i s Cristijanom Ronaldom koji je imao dobru sezonu u Juventusu, ali klub je generalno odigrao katastrofalno, izgubio je prvenstvo, rano ispao iz Lige prvaka, no, Portugalac je uzeo Zlatnu kopačku na Euru i eto ga ponovo pri vrhu.

Elem, ove godine čeka nas zasigurno jedna od najneizvjesnijih dodjela Zlatne lopte posljednjih godina i to iz nekoliko razloga. U nekakve generalne kriterije za osvajanje ubrajaju se učinak golova i asistencija i ostala individualna statistika ovisno o poziciji koju nogometaš igra, dakako samo na elitnoj razini. Ubraja se uspjeh njihovih klubova, njihova uloga u uspjehu klubova, kao i na koncu uspjeh i uloga igrača u reprezentaciji. I sada tu doista imamo veliku zbrku. Krenimo prvo od najboljih strijelaca u "ligama petice".

Messi ili Ronaldo?

U "ligama petice" prvaci su bili Manchester City, Bayern, Inter, Lille i Atletico Madrid, prvak Europe je Italija, Južne Amerike Argentina. Najbolji strijelac Premiershipa bio je Tottenhamom Harry Kane s 23 gola, koji je u potpunosti podbacio na Euru. Najbolji strijelac Bundeslige bio je Robert Lewandowski s 41 golom, u La Ligi to je bio Lionel Messi s 30 golova, u Serie A Cristiano Ronaldo s 31 golom, u Francuskoj je to bio Kylian Mbappe s 27 golova. Svatko od njih toj je brojci dodao i pristojan broj asistencija i sasvim je legitimno da se nalaze u najužem izboru za Zlatnu loptu.

Prema kriterijima koji se gledaju pri dodjeli Zlatne lopte, glavni favoriti, ako se prvo gleda broj golova, su Messi i Ronaldo. No, Argentinac je u blagoj prednosti jer je bio najbolji igrač na Copi s najviše golova, najviše asistencija, najviše stvorenih šansi, dok je Ronaldo bio najbolji strijelac Eura s pet golova i legitiman je kandidat za Ballon. Lewandowski je bio sjajan u ligi, ali s reprezentacijom nije napravio ništa. Kane je bio briljantan, ali nije osvojio baš niti jedan trofej, Mbappe je kiksao s PSG-om gdje je stigao, a u reprezentaciji je bio jedan od najomraženijih igrača na Euru.

Ili netko treći?

Nadalje, ne može se ne uzeti u obzir sjajan podvig Chelseaja, koji je mimo svih očekivanja uzeo Ligu prvaka i to gotovo nepobjedivom Manchester Cityju. Isto tako, Chelsea u svojim redovima ima i jednog od najboljih igrača Eura i osvajača naslova prvaka, veznjaka Jorginha. Jorginho je veoma podcijenjen i u klubu i u reprezentaciji, ali čovjek je imao sezonu iz snova i bio je jedan od ključnih igrača i u reprezentaciji i u klubu. Njegov se doprinos i osvojene titule ne mogu se i ne smiju, previdjeti.

Chelsea u svojim redovima ima i N'Gola Kantea koji je prema mnogima najbolji veznjak današnjice i također je osvojio Ligu prvaka, ali uteg mu je to što se Francuska osramotila na Euru. Da je Portugal napravio više na Euru, da su došli bare do finala, tu bi se moglo razgovarati i o sjajnom Rubenu Diasu, Bruni Fernandesu, koji su imali brutalne sezone, ali to se nije dogodilo. Isto vrijedi i za Kevina De Bruynea i Romelua Lukakua koji su igrali vrhunski u klubovima, ali Belgija je loše prošla na Euru.

Otkako je Luka Modrić razbio dominaciju Messija i Ronalda, upravo u sezoni u kojoj je osvojio Ligu prvaka i odigrao sjajno prvenstvo s reprezentacijom, sve se češće u kontekstu Zlatne lopte spominju i igrači koji nemaju nafriziranu statistiku golova i asistencija. Upravo zbog toga bi veznjaci poput Jorginha, N'Gola Kantea mogli naći među glavnim konkurentima, ali jednako se tako mogu spomenuti i imena, recimo, Giorgija Chiellinija, Lea Bonuccija, Gianluigija Donnarumme, koji je ujedno proglašen najboljim igračem Eura, Raheema Sterlinga ili nekog od preostalih osvajača ili finalista Eura, koji su imali vrlo dobre klupske sezone.

Kako sada stvari stoje, Messi je glavni favorit upravo zbog Cope, no zaista se može očekivati možda i kakvo iznenađenje, poput onog s Modrićem 2018. godine.