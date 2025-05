Došao je i taj dan. Mnogi koji u Hrvatskoj vole nogomet zovu ga dan D. Danas ćemo saznati tko će postati prvak Hrvatske. Rijeka i Dinamo u posljednjih 90 minuta ulaze s istim brojem bodova 62. Hajduk je treći sa 60 bodova. Troboj je i dalje aktivan, s tim da Rijeka ovisi sama o sebi i ako dobije Slaven Belupo (bori se za Europu) na rasprodanoj Rujevici, osvaja svoj drugi naslov prvaka u povijesti, prvi od 2017. Dinamo mora uzeti na rasprodanom Maksimiru 3 boda protiv Varaždina. Hajduk pak gostuje na Šubićevcu kod Šibenika i ne ovisi o sebi, nego o kiksu i Rijeke i Dinama.

Susreti počinju u 17.00

Samim time imaju Splićani najmanje šanse za naslov, ali u nogometu se čuda događaju. Što će se dogoditi, kako će ovogodišnja nogometna priča u SuperSport HNL-u završiti, saznat ćemo oko 19.00 sati. Tko će na kraju podići trofej, saznat ćemo u danas, a pehar će biti spreman za transport helikopterom na stadion gdje padne konačna odluka.

Sve utakmice posljednjeg kola igrat će se istovremeno, od 17 sati, a ključni akteri raspleta nalaze se u različitim dijelovima zemlje.

Vahid Halilhodžić, poznati bosanskohercegovački trener u mirovini, javio se za portal Net.hr i najavio nezapamćenu završnicu u SHNL-u...

'Tko će biti prvak u Hrvatskoj je pitanje za milijun eura'

Vaha, hvala puno što ste nam se javili. Tko će osvojiti naslov prvaka Hrvatske?

"Ne znam tko će osvojiti, to je u Hrvatskoj pitanje za milijun eura, kako se ono kaže, ali mogu vam reći tko ima najveće šanse, a to je Rijeka. Ukoliko pobjede kući, prvaci su", kazao je u uvodu Vahid Halilhodžić koji nam se javio iz Pariza.

Jeste se prije početka sezone mogli uopće i nadati da će u posljednjem kolu situacija u utrci za prvaka biti upravo ovako dramatična?

"Tko bi se tako nečem mogao nadati, iako zadnjih nekoliko prvenstava u Hrvatskoj Dinamo ima problema da završi na prvom mjestu, iako su to oni redovito u takvim okolnostima i uspjevali. Rijeka i Hajduk su i prošle sezone Dinamu zadavali glavobolju i natjerali Zagrepčane da muku u toj utrci za naslov. Situacija je, dakle, bila slična, ali na kraju je Dinamo ipak obranio titulu sjajnim finišom. Ove sezone je praktički Dinamo bio otpisan, ali opet se vratio u utrku. Po meni je Rijeka imala ogromnu šansu biti prvak, ali igra za naslov protiv nezgodnog suparnika koji se bori za Europu, kojeg nisu pobijedili u prvoj finalnoj utakmici Kupa Hrvatske u Koprivnici (1-1), protiv kojeg još moraju igrati uzvrat na Rujevici sljedećeg tjedna. Treba tu puno snage, volje, motiva, neće im to nedostajati, ali isto tako utakmica bi im mogla donijeti i frustraciju ako ne bude išlo prema očekivanom scenariju. To su normalni procesi u tako važnim utakmicama, finalima. Rijeka ove sezone može uzeti duplu krunu, što bi bio fantastični uspjeh za jedan klub kao HNK Rijeka, ali mogu ostati i bez svega. Bez obzira na sve, za mene su u zadnjih 90 minuta prvenstva ipak najveći favoriti za titulu prvaka Hrvatske".

'Za Dinamo nije dobro što ovisi o Rijeci'

A Dinamo?

"Moj Dinamo je drugi favorit jer ovisi o kiksu Rijeke, a kad ovisiš o nekom, a ne o sebi, to nije dobro. Znači, remi ili poraz Rijeke, uz pobjedu Dinama, idu na ruku Zagrepčanima."

Hajduk - Jesu li oni u priči, osim teorijskoj, vaše mišljenje?

"Hajduk je pobjedom u Jadranskom derbiju protiv Rijeke 2-1 na Poljudu malo vratio šanse, ali teško je za očekivati da dvije momčadi kiksaju u zadnjem kolu da bi oni došli na prvo mjesto i nakon 20 godina osvojili toliko željenu titulu. Splićani imaju vrlo minimalne šanse, samo ih neka luda sreća može odvesti to trona."

'Preko noći se ne može do uspjeha'

Ima li Hajduk gubitnički mentalitet?

"Teško je to reći i tako detektirati problem Hajduka. Bolje je pitanje - ima li momčad Hajduka, trenutna momčad, vrijednost i kadar za uzeti naslov? Ne pratim događanja na Poljudu i nisam upoznat s time, ali u Splitu je prisutan toliki pritisak na trenere, igrače, jer toliko žarko žele tu titulu. Emocija je ogromna u Dalmaciji. Navijačima Hajduka, nogometnoj javnosti je uvijek trener kriv, uvijek je kriv netko drugi, često mijenjaju trenere, uprave, sportska politika im nema jednu liniju, dugotrajnost, povezanost, konstantnost, nikome se ne daje puno vremena, a svi dobro znamo da za uspjeh treba vrijeme, vjera i puštanje trenera, odnosno sportski sektor da rade posao u miru na duže vrijeme. Najmanje dvije do tri sezone treba da sve u klubu sjedne na svoje mjesto, da se poveže grupa igrača koji posjeduju kvalitetu, da jednog dana uzmu naslov. Evo, preko noći će se HNK Hajduk opet promijeniti, pa opet stvarati nogu ekipu, novi sektor u klubu, strukturu, ne ide to tako, ne ide na silu i mišiće. Poznat mi je itekako trend u svjetskom nogometu da se do rezultata želi brzo i odmah, ali ovo što se radi u Splitu je prebrzo i sve samo ne normalno. Upravo zbog toga, Hajduk ne kontinuitet stvaranja momčadi za naslov, nema sportsku politiku koja je toliko izgrađena da se sjedini s momčadi i daje pomake. Ljudi se mijenjaju, mnogi se u Hajduku i uče."

'Hajduk je u sportsko - administrativnom dijelu loše izgrađen'

Niti financije im nisu bajne...

"Naravno, Hajduk niti ekonomski ne može podnijeti natjecanje s jednim Dinamom koji ima novac, ekonomsku podlogu kud i kamo jaču da stvara momčad. Dinamo ima daleko najbolju momčad u SHNL-u, a to što su ove sezone kiksali toliko puta, e to je već neka druga stvar. Mislim da je Hajduk u sportsko - administrativnom dijelu loše izgrađen, bez kontinuiteta, povezanosti, morat će naći kvalitetne ljude i trenera".

Posljednjih je dana u prvi plan isplivao - Slaven Bilić. U Biliću su mnogi u Splitu vidjeli Hajdukovog Zvonimira Bobana, nekoga tko je neupitno sposoban preustrojiti Hajduk po svim nogometnim pitanjima...

"Slaven Bilić ima ime, ima iskustvo, ima veličinu, poznaje mentalitet jer je iz Splita, igrao je u Hajduku, dijete je kluba koji zna sve. Bio bi to dobar potez za HNK Hajduk, međutim Slaven treba vidjeti i staviti konkretno sve na stol. Treba li mu takvo što, s čime Hajduk raspolaže, financije i sve, ovlasti, mogućnosti, ima tu faktora. Ako imaš ambicije biti prvak moraš imati i momčad koja može iznijeti i izdržati jedan natjecateljski period, ne može se to preko noći. Koliko su financijski i igrački momčad i klub jaki. Vidim, Hajduk dovodi jednog Perišića, Rakitića, htio bi i Džeku, nešto dobiju, nešto izgube, međutim, za mene je Gattusov posao za jednu dobru analizu. Puno je u Hajduku promijena, pretumbacija, nemoguće je u takvom klubu u kojem se toliko mijenja napraviti neki uspjeh, uvjeti su ekstremni, a kome takvo što i treba. Nije lako biti trener Hajduka u sredini u kojoj svi sve znaju i žele odmah, uz stalne financijske probleme u klubu."

Bilić, Goran Vučević,Josip Skok, Mijo Pašalić, te još nekolicina poslovnih ljudi svojim novcem i vezama žele pomoći Hajduku.

"Ekipa koja želi preuzeti Hajduk mora znati sve to, imati viziju, vidjeti treba li im takvo što, imati jasan cilj što i kako, financije. Moraju imati i grupu igrača s kvalitetom za izdržati sve napore za naslov, procese. Da se ravnopravno bori za naslov s Rijekom, Dinamo, Osijekom za prvo mjesto. Bez obzira na sve, oni su u igri za naslov i takvi".

Je li troboj u SHNL-u, nogometna drama, odjeknula do Francuske, piše li se u tamošnjim medijima išta, barem koja vijestica, redak?

"Vrlo malo, gotovo nikako, ali Francuska vam je stvarno specifična zemlja, posebno što se tiče nogometa. Dakle, u Francuskoj se prate francuska liga, Englezi, La Liga, Bundesliga, malo Serie A, uglavnom Liga petice. La Championnat najviše, naravno. Zašto? Vrlo jasno zašto, jer u Ligama petice najviše igraju Francuzi, reprezentativci, a francuski mediji najviše pozornosti posvećuju svojima. I drugo, prenose se utakmice prvenstva Saudijske Arabije zbog Benzeme, Ronalda, zvijezde svjetskog nogometa. Javnost je upoznata što se događa u tim ligama, ne baš u SHNL-u, nažalost. Ja barem nigdje nisam vidio, pročitao, da je neki medij izvjestio o dramatičnoj utrci u hrvatskom nogometu za naslov prvaka, ali ne samo iz Hrvatske nego općenito iz tih područja, s prostora bivše Jugoslavije", zaključuje Vahid Halilhodžić.

