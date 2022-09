Potres na Poljudu! U ponedjeljak poslijepodne iz Hajduka je stigla informacija da Valdas Dambrauskas više nije glavni trener splitske ekipe.

"Gospodin Valdas Dambrauskas od danas više nije trener prve momčadi HNK Hajduk. Sa sada već bivšim trenerom Bijelih, nakon obavljenog razgovora, dogovoren je sporazumni raskid suradnje. S njim odlaze i njegovi pomoćnici Marius Skinderis i Justinas Gasiunas", stoji u priopćenju na stranici.

Momčad će u narednom razdoblju voditi trener Mislav Karoglan, koji je kao pomoćni trener sudjelovao u radu protekla dva stručna stožera prve momčadi, a Klub će o njegovim pomoćnicima pravovremeno obavijestiti javnost.

Tko će biti novi trener?

E sada, glavno je pitanje tko će naslijediti Litvanca na klupi Hajduka? Trenutno je nekoliko vrlo velikih i jakih, hrvatskih, trenerskih imena slobodno pa vjerujemo da su svakako opcija ovom vrlo ambicioznom vodstvu kluba. Predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius već su se isprsili dovođenjem nekih velikih imena poput Marka Livaje, Filipa Krovinovića, Nikole Kalinića, pa zašto se možda ne bi isprsili i pokušali dovesti, recimo, Slavena Bilića?

Bilić je već dulje vrijeme bez kluba i Hajduk je njegov klub, pa možda ne bi tražio suludo veliku plaću, a na raspolaganju ima vrlo dobru ekipu.

Nadalje, jedna od opcija svakako može biti i Nenad Bjelica. Imao je vrhunski rezultat s Dinamom, radio je sjajan posao s Osijekom, a zašto se ne bi okušao i u Hajduku. Financijski jest malo skuplji, ali opet nudi vrhunsko vođenje.

Kek, Tomić, Toplak?

U igri može biti i Goran Tomić. Tomić navodno ne smije voditi niti jedan hrvatski klub do kraja ove godine, kako je dogovorio s Rijekom kada je odlazio, ali mogao bi preuzeti već od siječnja. No, on je navodno i u nekim pregovorima s Osijekom.

U nogometnim krugovima u regiji veoma je popularan Sergej Jakirović, koji je već dva puta bio na korak do klupe Dinama, ali su te akvizicije propale. No, možda će s Hajdukom imati više sreće.

Matjaž Kek je nedavno, navodno, bio na korak do povratka u Rijeku, ali je transfer iz slovenske reprezentacije propao zbog bolesti. No, tko kaže da ne bi mogao postići sporazum s Hajdukom. Kek je trener koji vrlo dobro zna kako funkcioniraju stvari u HNL-u i provjereno je vrhunski kadar.

Hajduk može pokušati i s nekim provjerenim HNL-ovskim trenerima, poput Samira Toplaka koji je u svim klubovima u kojima je bio ostavio vrlo dobar dojam i nudi trenutna rješenja i gotov sustav. Dakako, ostaju i opcije povratka neke od legendi poput Zoran Vulića, Ante Miše...

Sve u svemu bit će zanimljivo pratiti razvoj ove situacije, a vi nam recite koga biste vi htjeli na klupi Hajduka?