U vrijeme kad je Novak Đoković proživljao dramu u Australiji zločesti dečko svjetskog tenisa Nick Kyrgios iznenadio je svijet i dao mu podršku. Poznato je da je Australac kroz svoju karijeru bio jedan od najglasnijih kritičara Novaka Đokovića, a sada je bio jedan od rijetkih koji je stao u obranu srpskog tenisača.

Gostujući u Kyle & Jackie O radijskoj emisiji otkrio da ga je Đoković kontaktirao.

"Pričao sam malo s Novakom. Javio mi se jer sam stao u njegovu obranu. Branio bih njegove interese i da nisam bio tamo u tom trenutku. Branio bih bilo koga. On me kontaktirao jer je htio razumjeti zašto sam to napravio, mislio je da sam i dalje ljut na njega", započeo je.

"Gledajući s ljudske strane, Đokoviću bi sigurno dobro došla podrška i od ostalih tenisača", zaključio je.

U četvrtak navečer RTS je objavio intervju s prvim svjetskim reketom koji je govorio o svemu što se događalo u Australiji te je otkrio da ga najviše iznenadio upravo Kyrgios.

Neki su ga razočarali

"Izuzetno poštujem svoje kolege i imam razumijevanje za to što su se neki odučili ne oglasiti, neki su se odlučili kritizirati i osuditi način na koji sam ušao u zemlji, misleći da sam postupio neispravno… Želio bih da su me mogli kontaktirati i pričekati da se čuje i druga strana priče, da čuju sve, ali razumijem da je teška situacija kada je cijela pažnja sportskih i ne samo sportskih medija usmjerena ka vama. Onda su dobivali puno pitanja vezano za moju situaciju kada su samo željeli pričati o sebi, o svojim pripremama za turnir, o onome što se tiče njihove profesije i imam razumijevanja i za one koji su izašli i negativno pričali o meni", kazao je i nastavio.

"Kyrgios me je iznenadio najviše, jer smo imali i određenih nerazumijevanja u prošlosti, da ih tako nazovem, a posebno s njegove strane. Ugodno me je iznenadila njegova podrška, zahvalio sam se njemu, kao i svim ostalim tenisačima koji su stali uz mene. Iz vrha tu su Medvedev, Zverev, Alizé Cornet… Puno ih je bilo. Ispričavam se svima koje nisam spomenuo, a puno je onih koji su mi poslali privatno poruke, a nisu se oglasili u javnosti, a i to razumijem, nezgodna je situacija i za njih i za mene", kazao je Đoković.