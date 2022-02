Novak Đoković dao je intervju za Radioteleviziju Srbije (RTS) u kojemu je progovorio o događajima u Australiji, iz koje je deportiran nakon što mu nije odobrena viza za ulazak u zemlju.

Đoković je, podsjetimo, u siječnju doputovao u Melbourne na prvi ovogodišnji Grand Slam turnir s tvrdnjom da je dobio medicinsko izuzeće za ulazak u zemlju bez cijepljenja pošto se nedavno oporavio od covida-19.

No australski granični dužnosnici rekli su da Đoković ne ispunjava uvjete da ga se izuzme od strogih pravila cijepljenja pa mu je ukinuta viza, a njegova žalba je odbijena.

"Osjećam se bolje nego dok sam bio u Australiji. Život ide dalje", rekao je Đoković na početku intervjua pa odgovorio na pitanje hoće li Australiju pamtiti po lijepome:

"Uvijek ću je se sjećati po lijepim stvarima! Puno nezaboravnih trenutaka sam doživio tamo. Nemam ništa protiv Australaca. Želim se vratiti u Australiju i igrati sljedeći grand slam."

'Nije mi bilo lako gledati finale'

Potom je otkrio da je gledao finale Australian Opena, u kojemu je njegov "rival" Rafael Nadal pobijedio Danila Medvedeva i osvojio rekordni 21. Grand Slam.

"Nije mi bilo lako, jer sam htio sam biti u finalu. Morao sam zbog okolnosti kod kuće pratiti finale, iako ga nisam htio gledati. Sin i supruga su navijali, svatko za drugog igrača, pa sam morao gledati s njima. Za razliku od mene koji sam se emotivno distancirao od tog meča, supruga i sin su srčano navijali", otkrio je Đoković.

Podsjetimo, kako bi dobio medicinsko izuzeće za nastup na Australian Openu, Đoković je priložio pozitivan PCR test, a zarazio se navodno na košarkaškoj utakmici u Beogradu.

Zaražen dao intervju

Dva dana nakon utakmice, 16. prosinca, unatoč tome što nije imao simptome zaraze covidom-19, Đoković se testirao brzim antigenskim testom na koronavirus te je rezultat toga testa bio negativan. Istog je dana, kao dodatnu mjeru opreza, napravio i PCR test čije je rezultate čekao do 17. prosinca. Sljedećeg dana, Đoković je sudjelovao na teniskom događaju gdje je djeci dijelio priznanja, a prije tog događaja ponovno je napravio brzi antigenski test koji je opet bio negativan.

Sljedećeg je dana, 18. prosinca, otkazao sve svoje aktivnosti, osim intervju za novine L’Equipe, istaknuvši da se na njega obvezao još ranije te se osjećao "dužnim napraviti intervju" te da nije htio "iznevjeriti novinara". Tvrdi i da je za cijelo vrijeme intervjua održavao distancu i nosio masku, osim trenutka kada su ga fotografirali.

'Ne očekujem da će mi oprostiti'

Đoković je već ranije priznao da je u sudjelovanje u intervjuu bilo pogrešno, što je sada ponovio u razgovoru za RTS.

"Da, stojim iza toga. Imam svoje razloge što sam otišao na taj intervju, a prije svega razgovora s gospodinom Frankom, s kojim imam sjajan odnos... Kada se sve uzme u obzir, to je greška i bio sam sebičan. Priznajem. Ne očekujem da će mi svi ljudi oprostiti ili shvatiti da zašto sam to napravio to, razumijem ih", poručio je.

Zloglasni hotel

Nakon što mu je odbijena viza, Đoković je bio smješten u zloglasnom hotelu u Melbourneu, u kojemu borave ilegalni migranti. Sada je progovorio o svojim iskustvima

Ne bih se previše osvrtao na to. Naravno, nisam ništa slično doživio u životu poput onoga tamo, ali tu bi se prije osvrnuo na sve ostale ljude koji su tamo, radi se o velikom broju ljudi. To je problem za sve nas. To se stvarno ne bi smjelo događati.

'Otvoreni um'

Đoković je prvi intervju nakon deportacije iz Australije dao BBC-ju i u njemu rekao da nije antivakser, ali bi radije propustio Grand Slam turnire nego da ga prisile na cijepljenje protiv covida-19, što je izazvalo burne reakcije.

Sada je rekao da bi se njegov stav mogao promijeniti.

"Otvorenog sam uma. Trenutno sam donio odluku da se neću cijepiti i spreman sam snositi posljedice svoje odluke. To je odluka koju sam donio svjesno i savjesno!", istaknuo je Đoković.

Na kraju je Đoković progovorio o svojim planovima u budućnosti.

"Cilj je svakako olimpijska medalja. Radit ću na tome da budem što spremniji za Igre u Parizu. Ako naravno dođe do toga. Ali, naravno, pripremam se i moje misli su svakako usmjerene prema tome", zaključio je.