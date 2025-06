Osvojili su Europsku ligu pa smijenili trenera, dolazi hit-trener Premier lige

Thomas Frank trebao bi postati novi trener Tottenhama. Osvajači Europske lige ubrzo su nakon osvajanja prvog trofeja poslije 17 godina odlučili smijeniti Angea Postecogloua, a sad se zna i nasljednik.

"Dogovoreno je sve s trenerom oko ugovora i pomoćnika, Brentford će pustiti Franka za 10 milijuna funti. Zamijenit će Angea Postecogloua", piše Fabrizio Romano. Danski će menadžer nakon devet godina napustiti zapadni London i zamijeniti ga sjevernim.

