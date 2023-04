NOVI TRENER DINAMA / Britanski tabloid o Igoru Bišćanu: 'Neprepoznatljiv je'

Slavni bivši nogometaš Igor Bišćan novi je trener Dinama i kao takav glavna je tema sportskih rubrika hrvatskih medija. Nekadašnji kapetan "zagrebačkih plavih" momčad je preuzeo od smjenjenog Ante Čačića, a svoju prvu utakmicu imat će već u subotu u gradskom derbiju protiv Lokomotive. Engleski tabloid The Sun objavio je članak o njemu pod naslovom "Bivša zvijezda Premier lige, koja izgleda neprepoznatljivo, preuzela je momčad koja igru Ligu prvaka." U tabloidu stoji o Bišćanovom novom trenerskom angažmanu i Čačićevoj karijeri pri čemu se detaljno prisjećaju njegove igračke i trenerske karijere. Podsjetimo, Bišćan je u Engleskoj proveo malo manje od pet godina. U prosincu 2000. godine kupio ga je Liverpool za nešto više od šest milijuna eura. "Ovaj 44-godišnjak preuzeo je trenersku ulogu jer je zamijenio bivšeg menadžera Dinama Antu Čačića. Tijekom igračkih dana igrao je na poziciji defenzivnog veznog igrača, a karijeru je započeo u zagrebačkom klubu prije nego što je 2000. godine prešao u Liverpool. Klub je pobijedio Juventus, Barcelonu, Ajax i AC Milan do njegovog potpisa. Hrvat je na Anfieldu proveo pet godina, au Premierligi je nastupio 72 puta i postigao dva gola. Tijekom tog vremena dvaput je osvojio Liga kup i Ligu prvaka 2004/05. Nakon europskog uspjeha napustio je klub prešavši u grčki Panathinaikos. Nakon dvije godine vratio se u klub iz djetinjstva Dinamo Zagreb, gdje je sada trener. A taj igrač je, naravno - Igor Bišćan", stoji u tekstu engleskog novinara. Na Anfieldu je Igor Bišćan osvojio Ligu prvaka, dva Liga kupa te engleski i europski superkup. The Sun je u tekstu objavio puno njegovih slika iz igračkih dana u Liverpoolu, a razliku između današnjeg i mlađeg Bišćana posebno je naznačio u naslovu.