Trenutno traje prava drama u Borussiji Dortmund. Već se naveliko pisalo o svađi legende kluba, Mattsa Hummelsa i trenera Žuto-crnih Edina Terzića. Dvojica se ne podnose i na klubu je bilo da odluče koji od dvojice će otići, a koji ostati.

Prema njemačkome Bildu izgleda da se klub odlučio za Hummelsa. Nijemci tvrde kako je Terzić u četvrtak ujutro razgovarao s čelnicima kluba i odlučio napustiti klub iz Dortmunda nakon dvije godine.

Na hitnome sastanak u klubu odlučili su prihvatiti Terzićevu ostavku te su mu se zahvalaili na radu u klubu.

Službeni odlazak je potvrđen na stranicama kluba, te je sam Terzić objavio oproštajni video.

"Draga Borussia, iako me trenutno jako boli, želim vas obavijestiti da od danas napuštam BVB. Bila je velika čast voditi ovaj veliki klub do pobjede u DFB kupu i nedavno do finala Lige prvaka. Zamolio sam odgovorne za razgovor nakon našeg finala na Wembleyu jer nakon deset godina u BVB-u, uključujući pet godina u trenerskom timu i dvije i pol godine kao glavni trener, imam osjećaj da bi nadolazeći restart trebao biti popraćen novim kadrovima. Svatko tko me poznaje zna da su mi tijekom ovog procesa donošenja odluka u proteklih nekoliko tjedana dva srca kucala u grudima. Ali ni nakon intenzivnih razgovora, moj osnovni osjećaj nije se promijenio. Borussiji Dortmund uvijek želim sve najbolje i ne kažem zbogom, nego doviđenja. Hej BVB!”, poručio je trener hrvatskih korijena.

Terzić je klub preuzeo u prosincu 2020. godine, te se vratio u srpnju 2022. Ove godine s Borussijom je stigao do finala Lige prvaka gdje je izgubio od Real Madrida 2-0.