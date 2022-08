Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo cijelo ljeto traži novi klub u kojem bi igrao Ligu prvaka, iako se u ovo vrijeme prošle godine vratio u Manchester United.

Njegov klub je prošle godine završio šesti na tablici i nije izborio plasman u najelitnije nogometno natjecanje, a Ronaldo je zabio 24 pogotka tijekom prošle sezone. U međuvremenu dok je Portugalac tražio novu destinaciju, Erik Ten Hag je zasjeo na klupu Crvenih Vragova.

Osim problema s transferom, spomenuti dvojac se svađa oko Cristianovog ponašanja, a navodno imaju drugačije taktičke zamisli i oko obrambenog presinga. To je sve rezultiralo sastankom nakon početna dva ligaška poraza.

Oprao je Ronalda

Ten Hag je prema navodima uglednog otočkog The Suna pozvao igrače na sastanak prošlog četvrtka i oprao Ronalda pred svima. Portugalac je kako kažu njegovi suigrači samo šutio, a novi trener je htio da si svi međusobno kažu sve što imaju za reći. Jednostavno, Ten Hagu je prisjela Ronaldova bahatost i konstantno negodovanje, a Nizozemac nikom ne da da vodi kolo, nego se postavlja i daje do znanja da je on šef. Dva sata trajao je sastanak na kojem je Ten Hag rigao vatru, pokazivao mišiće, ali i slagao mozaik hijerarhije i otvorenosti u momčadi, jer bez discipline i hijerarhije nema ni uspjeha. Red se mora znati.

Nizozemski strateg rekao je, tako, igračima da, ako netko nije zadovoljan, da samo dođe kod njega i kaže, te će moći napustiti klub. Bilo tko, bez obzira na ime.

Napomenuo je kako će biti po njegovom ili igrač neće biti u Unitedu. Ten Hag je poznat po svojim strogim metodama, a navodno je dan poslije poraza od Brentforda rekao igračima da moraju na slobodan dan trčati 14 kilometara, točno koliko su igrači Brentforda istrčali više od njih.

Nekim zvijezdama to nije pasalo, pa je Nizozemac uzeo opremu i išao trčati s igračima jer je kako on misli, i sam kriv za poraz. Kada su igrači vidjeli njegov primjer nisu se više žalili, a metode su ostvarile rezultate već sljedeću utakmicu kada je United pobijedio Liverpool s 2:1.