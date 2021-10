Prvi finalist nogometne Lige nacija je Španjolska koja je sinoć na San Siru s 2-1 pobijedila Italiju, aktualnog europskog prvaka. U finalu će Španjolci igrati protiv pobjednika dvoboja Francuska - Belgija.

Furija uzvratila Talijanima

Španjolska je tako uzvratila Azzurrima za poraz u polufinalu Eura, ali je ujedno prekinula dugački, rekordni pobjednički niz Italije koja je izgubila nakon čak 37 susreta bez poraza. Isto tako, ovo je Talijanima bio prvi poraz u povijesti na San Siru.

Furija je odigrala briljantnu utakmicu i mogla je i uvjerljivije slaviti. Doduše, mogla je i dobiti i time se naći u problemima, jer i Talijani su svoje šanse imali.

Stoga, ne čudi što je izbornik Španjolske Luis Enrique bio sretan nakon trijumfa na San Siru, stadionu na kojem Italija nikad nije izgubila. Sve do jučer...

Luisu Enriqueu se svidio karakter njegovi igrača, a posebno Pablo Martín Páez Gavira poznatijeg kao Gavi, koji se našao u prvoj postavi i postao najmlađi igrač u povijesti koji je nastupio za španjolsku reprezentaciju, sa 17 godina i 62 dana. Enrique je iznenadio javnost uvrstivši ga u prvih 11 za utakmicu...

"Nenormalno je ono što je učinio, kako je odigrao sa samo 17 godina", kazao je Enrique u uvodu, prenosi Marca njegovo obraćanje medijima nakon susreta.

Kako se osjećate nakon plasmana u finale Lige nacija?

"Ne mislim da je to pobjeda koja obilježava jednu generaciju, nije to baš tako snažno znate. No, to je jedna vrlo lijepa pobjeda jer nas vodi u finale. Italija je ostvarila velike stvari ali ovog puta smo mi u finalu".

O Pablo Martín Páez Gaviri, jeste li impresionirani?

"Nenormalno je da igra ovako. On je igrač s osobnošću, zavidnim fizičkim uvjetima, s našim stilom igre... On je igrač za sadašnjost, ne samo budućnost. To se jako dobro vidjelo večeras".

Hoćete li sutra čitati tisak?:

"Nije moje pravilo da čitam novine, neću čitati ništa vjerujte mi. Detaljno ću analizirati igru. Da su s treningom i pol igrači ovu igru ​​interpretirali .. . To stvara veliko samopouzdanje, vidjeti takvu njihovu izvedbu ".

Yeremy?

"Ne samo da su mladi bili dobri. Marcos je bio fenomenalan nakon što dugo nije dolazio, Oyarzabal i Sarabia također, Ferran je već referenca za momčad … Svi su igrači bili dobri, ja ne izostavite nikoga. "

Kad pričate o Gaviju, što ga stvarno krasi kad govorimo o njegovim mogućnostima s toliko malo godina?

"Kako sam ga već vidio u nižim kategorijama, znao je što će nam dati. On nam daje hrabrost, osobnost, on je fizičko čudo … Obilježio je svog idola Verratija, bio je sjajan. Mislim da je već prisutan na pozornici onih velikih, elitnih mladih igrača, jer ima kvalitetu i osobnost neophodnu za igranje na ovoj razini ".

Ferran?

"Ne znam kako je, ali nećemo riskirati."