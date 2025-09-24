Talijanska legenda oduševljena Tudorom, a Milanove uspjehe pripisala Modriću

Antonio Cassano (43), nekadašnja zvijezda talijanskog i svjetskog nogometa, danas je jednako poznat po svojim neobuzdanim komentarima kao što je nekoć bio po talentu na terenu. Karijeru je gradio u Romi, Real Madridu i Milanu, a za reprezentaciju Italije upisao je 39 nastupa i 10 pogodaka. Iako je njegov potencijal često zasjenila burna narav, Cassano je ostao figura koju se sluša – pa makar se mnogi s njim i ne slagali.

Ovaj put osvrnuo se na aktualnu situaciju u Serie A. Dok je hrvatskog trenera Igora Tudora podigao u nebesa, Massimiliana Allegrija nije štedio, a glavne zasluge za Milanove dobre rezultate pripisao je – Luki Modriću.

Tudor dao dušu Juventusu

Cassano je posebno istaknuo kako Juventus, pod Tudorovim vodstvom, konačno pokazuje lice momčadi s jasnim identitetom.

'Tudor je donio hrabrost i prepoznatljiv stil. Uvodi mlade igrače poput Adžića, momčad igra s više energije i ide po pobjedu. To je nešto što Juve nije imao godinama', istaknuo je.

No, nije štedio Teuna Koopmeinersa, veznjaka koji je stigao za 60 milijuna eura.

'Na terenu djeluje prestrašeno. Ako nema hrabrosti, neka igra za drugu momčad ili neka ostane kod kuće,' poručio je Cassano.

Milanovi rezultati – stvar sreće ili Modrićeve magije?

Kada je došao red na Milan, bivši talijanski reprezentativac bio je još oštriji. Smatra kako rezultati koje su Rossoneri ostvarili ne pokazuju snagu sustava, već povremene bljeskove i Modrićevu prisutnost.

'Protiv Bologne i Udinesea Milan je izgledao dobro, ali to su iznimke. Allegri još mora dokazati da njegova igra nije slučajnost. Za mene je ključ Milanovih pobjeda Modrić. On svakog suigrača čini boljim. Ako njega nema, vraćaju se na staru igru, duga lopta na Leaa i nada da će nešto napraviti,' rekao je Cassano.

Cassanova karijera najbolje opisuje paradoks talenta i temperamenta. Igrao je za Bari, Romu, Real Madrid, Sampdoriju, Milan i Inter, no sukobi i kontroverze pratili su ga gdje god je bio. Ipak, kao komentator ostao je vjeran sebi – uvijek iskren, bez obzira koliko to odjekivalo.

