Milan je i dalje prva momčad Serie A te kako stvari stoje, Rossoneri bi trebali postati prvaci Italije nakon dugih 11 godina. Nakon što je s njima osvojio i posljednji Scudetto, Zlatan Ibrahimović mogao bi ponoviti taj uspjeh s Milanom.

A nije Ibra više u dvadesetim godinama, dapače. Šveđanin je ušao u 41. godinu života i oporavak od ozljede više ne ide brzinom na koju smo navikli kod neuništivog Zlatana. On se što prije htio vratiti na teren kako bi pomogao Milanu u borbi za naslov, ali čini se da je želja na kraju bila prevelika, a tijelo nije moglo.

Cijele je godine muku mučio s ozljedom koljena, a čini se kako bi ga upravo ta ozljeda mogla poslati u mirovinu.

Čeka ga posao?

Upravo je to koljeno najveći problem Zlatana Ibrahimovića. Nedavno su talijanski mediji počeli pisati kako bi to mogao biti kraj karijere za legendarnog Šveđanina. Prvotno su tamošnji mediji pisali kako će se Ibra umiroviti ovog ljeta ako Milan dođe do toliko željene titule, ali sada su isplivale nove informacije.

Nakon posljednje utakmice Milana u ovoj sezoni, Ibra će objaviti odluku hoće li nastaviti s igračkom karijerom ili odlazi u mirovinu. Milan će u nedjelju igrati protiv Sassuola te bi trebali osigurati toliko čekani naslov.

Popularna Gazzetta dello Sport ističe nekoliko opcija za Zlatana. Talijani pišu kako bi mogao nastaviti karijeru u Milanu, ali i da postoji šansa da napusti San Siro. Spominju i prekid karijere, ali i što bi Šveđanin radio dođe li do kraja velike karijere.

Naime, Ibra bi mogao preuzeti jednu od direktorskih funkcija u slavnom klubu. Očito im se sviđa njegov utjecaj na klub. Otkako se vratio u Europu iz SAD-a, krenuo je Milanov uspon, koji bi ove nedjelje trebao biti i okrunjen.