Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić s dva je gola u produžetku osigurao Interu osvajanje naslova pobjednika Talijanskog kupa, Inter je u finalu igranom u Rimu svladao Juventus s 4-2 (1-0, 2-2).

Perišić je prvo u 99. minuti realizirao kazneni udarac kojim je doveo svoju momčad u vodstvo od 3-2, da bi u 102. minuti sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora još jednom svladao Perina i postavio konačni rezultat.

Vatreni je ove sezone jedan od najboljih igrača milanskog kluba. U 47 utakmica zabio je devet golova i još je osam namjestio, ali ono što je važnije on je lider ove momčadi.

No, bez obzira na to što je u vrhunskoj formi i što je ove sezone jedan od najvažnijih igrača, Inter mu još uvijek nije ponudio novi ugovor, a aktualni mu istječe koncem lipnja ove godine.

"Osjećam se kao vođa, ali kada ekipa ovako radi onda je lako biti vođa. Moramo samo nastaviti ovako. Imamo još dva finala i sve je moguće ako nastavimo vjerovati. Vjerujem da možemo Milanu uzeti prvenstvo… Još uvijek ništa ne znam. Samo znam da s važnim igračima ne čekaš do zadnje minute. To biste trebali znati", rekao je Perišić nakon utakmice.

O njegovoj situaciji prije finala progovorio je direktor kluba Beppe Marotta.

"Još sigurno nismo stigli do meč lopte. Ako želi ostati s nama, rado ćemo mu udovoljiti, ali nećemo plaćati pretjerane iznose. No, uvjeren sam da se možemo dogovoriti", izjavio je Marotta za Sky.

U međuvremenu talijanski mediji i nogometna javnost ne može se načuditi zašto Inter već nije riješio situaciju s Perišićem.

"Interu, kako si možeš dozvoliti gubitak ovakvog Perišića", pita se TuttoMercato i navodi kako je Vatreni u finalu kupa ukrao show. Također spominju njegove brojke iz ove sezone i napominju da je riječ o pravom šampionu.

"Kako se mogu riješiti takvog igrača. To je pitanje koje si svaki Interov navijač postavlja. Da, ima 33 godine i traži trogodišnji ugovor i visoku plaću, ali on je čovjek koji radi razliku u ovom Interu. Nije to samo napravio jučer, nego je tako cijele sezone u kojoj je on bio najbolji igrač. U Interu bi trebali dobro razmisliti", poručuju Talijani.

