Goran Vlaović prisjetio se za Net.hr utakmice Hrvatske i Slovenije s Poljuda iz 1997.

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Slovenije dosad su igrali osam puta. Pet puta je Hrvatska pobijedila, tri puta je završilo neriješeno. Sutra od 20 i 45 u Stožicama na rasporedu je njihov deveti međusobni sudar…

NOĆ KAD JE SLOVENIJA ŠOKIRALA HRVATSKU: Dežela zaziva taj povijesni trenutak za njih; ‘Ma je*em ga u usta, zbog njega sam skoro dobio otkaz’

Hat-trick Primoža Glihe na Poljudu

Posebno se pamti ona utakmica Hrvatske i Slovenije odigrana 2. travnja 1997. na Poljudu u kvalifikacijama za SP 1998. u Francuskoj u skupini 1, koja je završila 3:3. U toj utakmici briljirao je Primož Gliha s hat-trickom.

Vatreni su u tom dvoboju igrali bez tadašnjih zvijezda Dražena Ladića, Davora Šukera, Roberta Jarnija, Zvonimira Solde, Igora Štimca i Marija Stanića i Slovenci su upravo u tim izostancima vidjeli svoju šansu, iako su bili potpuni autsajderi.

Utakmicu za Hrvatsku stoga su započeli, na golu Tonći Gabrić, Goran Jurić i Nikola Jerkan u obrani, Igor Cvitanović uletio je u napad umjesto Šukera. Marijan Mrmić, sadašnji član Dalićevog stručnog stožera, Gabrića je zamijenio u drugom dijelu na vratima, a Nenad Pralija je u 76. ušao umjesto Gorana Vlaovića.

Vatreni vodili 2:0 i 3:1, međutim…

Hrvatska je u 33. minuti povela s 1:0 golom Roberta Prosinečkog nakon sjajne akcije na lijevoj strani Alena Bokšića i asistencije upravo Vlaovića.

Na 2:0 povisio je Zvonimir Boban u 43., da bi Primož Gliha, tadašnja desetka Slovenaca, smanjila na 2:1 u 44. Na 3:1 u drugom dijelu povisio je Zvonimir Boban, a nakon toga došlo je do slovenske eksplozije na poljudskoj ljepotici. Gliha je u 65., znači pet minuta nakon Bobanovog gola, smanjio zaostatak na 3:2 da bi već u 67. šokirao oko 20 000 ljudi i postigao gol za konačnih 3:3.

‘Ah, Gliha, taj Gliha’

Javio nam se legendarni bivši as Vatrenih Goran Vlaović i prisjetio se tog dvoboja…

“Ah, Gliha, taj Gliha, inače moj suigrač iz Dinama nešto kratko, jedno vrijeme… Da, to je bila utakmica za koju nismo razmišljali da će završiti neriješeno, ali je završila. Mislim da smo u njoj bili kvalitetniji, bolji, to i na terenu pokazali, međutim dvije neopreznosti, pogreške, što god to bilo, ne sjećam se sad baš dobro svega, točno svih golova da tako kažem. Ipak je to bilo davno. Znam da je na kraju rezultat bio loš po nas i da je to na kraju zakompliciralo čitavu situaciju. Do zadnjeg trenutka smo se borili za Francusku, na kraju krajeva išli smo i u dodatne kvalifikacije. Slovenija je tada bila sasvim solidna momčad. Oni uvijek mogu svakom zakomplicirati situaciju do krajnjih granica. Protiv njih uvijek moraš biti koncentriran, jer možeš napraviti greške u koracima a protiv njih to rezultatski može završiti loše”, govori nam Goran Vlaović i nastavlja:

‘Slovenci isto žele na SP’

“Taj rizik nažalost postoji i u sutrašnjoj utakmici. Nadam se da se to neće dogoditi. Teško je bilo što očekivati sutra u Stožicama, očekujem našu pobjedu kakva god ona bila. Onda slijede dvije slabije reprezentacije. Vjerujem da su Slovenci u ovom trenutku reprezentacija koja ima svoje planove i velike želje, oni također žele na SP. S obzirom na to, igraju prvu utakmicu protiv Hrvatske, najjače reprezentacije u grupi H. Svakako, Slovenci nam mogu biti nagazna mina a njima je bolje s obzirom da najmanje informacija ima o trenutnoj snazi i mogućnosti te reprezentacije. Bilo bi mi draže da kvalifikacije otvaramo s, barem na papiru, nekom slabijom reprezentacijom nego s njima. Slovenija sigurno pretendira za jedno od mjesta koje vode, prvo ono prvo s koje se direktno ide na SP a onda i u dodatne kvalifikacije”.

Na kraju smo mu dobacili, onako u šali, kako bi on jako dobro došao u napadu sad kad neće moći igrati Petković i Rebić i bi li se zato skinuo u najdraži dres i pomogao malo? Znamo da zna i može…

‘Hrvatska ima odličnu reprezentaciju’

“Hahaha, ma teško da im ja mogu pomoći hahaha… Ne trebam ja njima, imamo mi odličnu reprezentaciju. Nažalost, nekoliko otkaza i povreda Hrvatskoj ne idu u prilog, ali momčad ima dovoljno kvalitete da prođemo neokrznuti ove tri utakmice. Neće biti lako, tri utakmice naši će igrati u sedam dana. Iskreno, ne sjećam se da li je ikad bilo da u ovako kratkom periodu se igraju tri kvalifikacijske utakmice. U svakom slučaju, nije baš dobra stvar ali s obzirom na vremena kakva su, tako je svima pa tako i nama. Mislim da će se naši dečki prilagoditi tome”, zaključio je Goran Vlaović.